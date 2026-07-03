معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از اجرای بیش از ۱۰۰ اقدام ایمنی و عمرانی در مسیر مراسم تشییع خبر داد و گفت: عملیات نصب دیوار‌های پیش‌ساخته بتنی، ایمن‌سازی انهار، احداث خاکریز‌های حفاظتی، پاکسازی مسیر و ایمن‌سازی کارگاه‌های عمرانی به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای عباس حلوایی‌زاده از اجرای گسترده اقدامات ایمنی و عمرانی در مسیر مراسم تشییع خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ موضوع و اقدام ایمنی در مسیر برگزاری این مراسم در دستور کار قرار گرفته و با سرعت در حال اجرا است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده افزود: عملیات انتقال و نصب دیوار‌های پیش‌ساخته بتنی در بلوار پیامبر اعظم آغاز شده و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ متر از این موانع حفاظتی اجرا شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، ایمن‌سازی انهار کشاورزی واقع در مسیر مراسم را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: همچنین خاکریز‌های حفاظتی به ارتفاع ۲.۵ متر در طول ۶ کیلومتر در دو سمت مسیر احداث شده تا ایمنی زائران به بهترین شکل تأمین شود.

حلوایی‌زاده با بیان اینکه تمامی کارگاه‌های عمرانی واقع در مسیر نیز ایمن‌سازی شده‌اند، تصریح کرد: عملیات پاکسازی و آماده‌سازی مسیر به‌صورت مستمر در حال انجام است تا محیطی مناسب برای حضور زائران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: نیرو‌های اجرایی شهرداری هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۱۹ به‌صورت مستمر در حال فعالیت هستند و تلاش می‌کنند تا پایان هفته تمامی اقدامات پیش‌بینی‌شده به اتمام برسد و مسیر برگزاری مراسم با بالاترین سطح ایمنی و آمادگی در اختیار زائران قرار گیرد.