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سرلشکر حاتمی در یادداشتی به مناسبت آئین تشییع رهبر شهید انقلاب نوشت: ایران به برکت اندیشه ژرف و بصیرت عالی قائد شهید امت، از یک بازیگرِ تابع به قدرتی مستقل و تاریخساز در سطح جهانی ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یادداشت سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:
این روزها فراق رهبر و فرمانده عزیزتر از جانمان، با اندوه و احساساتی عمیق همراه شده است. این احساسات از چند جنبه شایان توجه است: اول، بهعنوان فردی از آحاد این امت، تحمل این هجران برایم جانکاه بود. غمی حتی فراتر نسبت به از دست دادن پدر. و بعد، بهعنوان یک سرباز، نمیخواستم و نمیتوانستم باور کنم که فرماندهام به شهادت رسیده و من زندهام. بارها از خدا خواسته بودم، مثل میلیونها انسان عاشق او، از عمر من بکاهد و به عمر آن عزیز بیافزاید، ولی خدا دعای ایشان را پذیرفت که این نشان از جایگاه والای رهبر شهیدمان نزد خدا دارد. از سویی، خود را قانع میکردم که برای آن مظهر نفس مطمئنه، مرگی جز شهادت، زیبنده نبود.
آنچه امروز از آن امام شهید به یادگار داریم، هویت مستقلی است که با الهام از مکتب ناب اسلام، ائمه معصومین علیهمالسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (رضوانالله تعالی علیه)، و بیش از نیم قرن مجاهدت، ایران را به یک قدرت منطقهای و جهانی رسانده، آنگونه که دشمنانش نیز در برابر صلابت آن سر تعظیم فرود میآورند.
آقای شهید ایران برای ما میراثهای ارزشمندی به یادگار گذاشتند. تولید قدرت که متضمن استقلال و پیشرفت است تا مردمسالاری دینی و دهها میراث ارزشمند دیگر. اما آنچه بیشتر در حوزه کاری من در وزارت دفاع و ارتش محسوس بوده، رشد علمی کشور و نیروهای مسلح با سیاست خودباوری و کاهش وابستگی، حرکت پرشتاب به سوی خودکفایی و خوداتکایی، ارتقا و توسعهی علم و فناوری و حرکت در مرزهای دانش است.
با اشراف، هدایت و راهنمایی دقیق ایشان در مدت رهبری، در بخشهای مهم، از جمله فضا، هوا و دریا و طراحی و تولید تجهیزات لازم در چهار نیروی مقتدر ارتش، مبتنی بر توقفناپذیری، ما میتوانیم و باید برخاست، توفیقات بسیاری کسب شد.
اگر ارتش ما با تأکید و عنایت ایشان، به حزبالله، انقلابی، مقتدر، قوی، وفادار و کلمه طیبه مزین شده، سرچشمه این رشد و همدلی ناگسستنی را باید در افق نگاه امامین انقلاب یافت.
رویکردی که در پیام رهبر عزیزمان آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) در ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ نیز با همان دوراندیشی و اعتماد رهبر شهید، روحیهای مضاعف برای دفاع از دین و میهن در کالبد آحاد دلیرمردان ارتش دمید.
آیندهنگری راهبردی و درک ملزومات اقتدار دفاعی، در تار و پود کلام و مکتوبات رهبر شهید موج میزند. ارتقای آمادگیهای روحی و رزمی، ایستادگی و مقاومت، دشمنشناسی، تلاش علمی و خستگیناپذیر، تربیت و آموزش مبتنی بر ارزشهای دینی و انقلابی، ایمان و امیدواری به نصرت خدا و آینده روشن در سایه مجاهدت و کار مضاعف، در صدر راهبردهای ایشان برای ارتش و مجموعه نیروهای مسلح بوده است.
ایشان به ما آموخت که قدرت متکی به فناوری بیگانه، پایدار نیست و باید قدرتِ بیپایان را از دلِ محدودیتها بیرون بکشیم. میراث او برای ما نه در کلمات، بلکه در دلهای مؤمن یکایک رزمندگان مخلص ارتش و در هر موشک و پهپاد ایرانی و مرزهای حفظشده این سرزمین، زنده است.
امام عزیزمان لازمه موفقیتها را عزم، اراده، توکل، مقاومت و پایداری در مسیر رسیدن به هدف میدانستند و همین آموزههای قدرتآفرین در جنگ دوازدهروزه تحمیلی، با وجود یک تهاجم سازمانیافته دشمن و شهادت فرماندهان، با فرماندهی مستقیم و مدبرانه ایشان، روحیه رزم را در پیکر نیروهای مسلح ارتقا بخشید و پیروزی را رقم زد و در جنگ چهلروزه رمضان نیز همان راهبرد، دشمنان را ناکام کرد.
امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، با وجود گستره مسئولیت و مشغله عظیم رهبری و فرماندهی کل قوا، همواره نگاهی پدرانه به کانونهای تربیت مدیران و فرماندهان آینده، بهویژه دانشگاههای افسری داشتند.
برای ایشان، جوانان دانشجو، ذخیرههای امید ملت و نظام اسلامی بودند. برکات معنوی و تربیتی قریب به پنجاه بار حضور در دانشگاههای افسری ارتش، بهویژه دانشگاه امام علی علیهالسلام، زمینهساز رشد و تعالی ارتش و جانفدایان دین و وطن شد و امروز با افتخار عرض میکنم تمامی امیران و افسران امروز، حاصل همان دوراندیشی ایشان است.
در این میان، خاطرهای ماندگار در ذهن دارم. در اولین دیدار پس از تصدی وزارت دفاع که توفیق یافتم در محضرشان باشم، سه عکس با ایشان در دورههای مختلف را همراه برده بودم. اعطای سردوشی، دریافت جایزه هنگام دانشآموختگی دانشگاه افسری و دریافت درجه سرتیپی بهعنوان آخرین درجه تا لحظه دیدارم. به ایشان عرض کردم: دریافت سردوشی، جایزه و درجه به دست مبارک جنابعالی بوده و من بهعنوان یک نظامی در این جایگاه، محصول اختصاصی زحمات و تربیت حضرتعالیام.
توجه ویژه امام به جوانان که یکی از نقاط اوج آن، بیانیه گام دوم انقلاب است، در رشد افسران در تراز انقلاب بسیار مؤثر بوده و همین سیر صعودی و جانفشانی جوانان تربیتشده ایشان در دانشگاههای افسری، ارتش را به دریافت نشان فداکاری از معظمله مفتخر ساخت.
حضرت آقا بر کلیات و جزئیات شئون نظامی چنان تسلط داشتند که فرماندهان، علاوه بر تبعیت ولایی و با جان و دل از ایشان، بیهیچ تردیدی، رهنمودهای دقیق و تخصصی ایشان را فصلالخطاب قرار میدادند و یقین داشتند عمل به منویات و فرامین، موجب ارتقای سازمان و سربلندی نیروهای تحت امرشان خواهد شد.
ایران به برکت اندیشه ژرف و بصیرت عالی رهبر شهیدش، از یک بازیگرِ تابع به قدرتی مستقل و تاریخساز در سطح جهانی ارتقا یافت.
امام شهیدمان به پیروی از سرور و سالار شهیدان، حضرت حسینبنعلی علیهالسلام، به ما آموختند در مکتب سرخ حسینی، شهادت امام و رهبر، آغازِ مرحلهای نو از مبارزه و جهاد در راه خداست.
امروز به خونخواهی رهبر عزیزمان و در ادامه راه نورانی او، راهبردِ مقاومت، استقلال و اقتدار، در رگهای هر سرباز و عاشق ایران، از رزمندگان جبهه جنگ تا مردم حاضر در میدان، با رهبری و فرماندهیِ صالحی بعد از صالح، جاری است و اطمینان میدهیم از استقلال ایران، آرمانهای نظام سربلند اسلامی و امنیت و منافع ملت نستوه، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنهای (مدظله العالی)، با نثار جان، دفاع خواهیم کرد.