رویداد بزرگ «بدرقه آفتاب» با هدف ثبت و ماندگار کردن روایت های مردمی از مراسم تشییع رهبر شهید به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت وداع و تشییع رهبر شهید رویداد بزرگ «بدرقه آفتاب» به منظور ثبت و ماندگار کردن روایت های مردمی از مراسم تشییع رهبر شهید، به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می شود.

این رویداد ملی ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می شود و در قالب این رویداد ملی شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب مستند سازی با موبایل،عکس نوشته، پیام صوتی آثار خود را ارسال نمایند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق درگاه‌های زیر ارسال نمایند:

سامانه بچه‌های مسجد: bachehayemasjed.ir/group/panel/revayatgar

* کانال رسمی رویداد در روبیکا: rubika.ir/badragheh_aftab](https://rubika.ir/badragheh_aftab

* صفحه اختصاصی رویداد: bachehayemasjed.ir/badraghe](https://bachehayemasjed.ir/badraghe

آخرین مهلت ارسال آثار به این رویداد ملی تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و به نفرات برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.