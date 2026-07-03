به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست پایگاه میراث جهانی چهلستون از مهار یک مورد حریق جزئی در بخش فضای سبز این باغ‌موزه تاریخی خبر داد و گفت: این حادثه عصر امروز بر اثر گرمای شدید هوا رخ داد.

مصطفی هادی‌پور افزود: عصر امروز ۱۲ تیرماه حریق خفیفی در بخشی از فضای سبز باغ‌موزه جهانی چهلستون به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه شدت گرمای هوا علت بروز این حادثه بود، افزود: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و پرسنل مجموعه بلافاصله در محل حاضر شدند و آتش را در مدت کوتاهی مهار کردند.

سرپرست پایگاه میراث جهانی چهلستون تأکید کرد: این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی در پی نداشت و خوشبختانه خسارتی نیز به مجموعه ارزشمند چهلستون وارد نشد.

کاخ چهل‌ستون اصفهان از بنا‌های تاریخی اصفهان است. کاخ چهل ستون که بالغ بر ۶۷۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، در دوره شاه عباس یکم در دوره صفوی احداث شد.

این عمارت ارزشمند دی ۱۳۱۰ به شماره ۱۰۸ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.