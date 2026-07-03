چهار هکتار از اراضی ملی آذربایجان غربی ، برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های مهاباد و خوی امسال واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، چند خبر مربوط به مدیریت مصرف در بسته خبری انرژی:

براساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، چهار هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های مهاباد و خوی امسال واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی از تداوم اجرای طرح ملی «مهتاب» در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، بیش از چهار هزار متر از شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

شرکت توانیر از برنامه صنعت برق برای شناسایی و برخورد با بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور خبر داد. توانیر اعلام کرد شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های مشکوک استخراج رمزارز را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند و پاداش سه میلیونی به ازای هر دستگاه دریافت کنند.

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اعلام کرد: در پی تشدید نظارت بر مصرف برق مشترکان اداری، مصرف برق در بخش اداری آذربایجان‌غربی در سه روز متوالی گذشته، نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۲.۲ مگاوات کاهش یافته است.

با هدف شناسایی و کنترل مظاهر بدمصرفی در بخش‌های مختلف تجاری و عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی طی روز‌های گذشته ۸۴۸ مورد بازدید از این بخش‌ها داشته است.