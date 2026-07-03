با حمایت مدرسه هنر ایران و انتشارات جمکران، دوره‌ی آموزشی ویژه نویسندگان با تمرکز بر مهارت روایت‌نویسی جهانی برگزار شد؛ دوره‌ای که با هدف توانمندسازی نویسندگان برای ثبت دقیق و بی‌طرفانه وقایع مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در قم طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این دوره آموزشی که با حضور ۳۰ نویسنده نخبه برگزار شد، هدف اصلی ارتقای سطح دانش نویسندگان و آشنایی آن‌ها با استانداردهای روایت‌نویسی در سطح جهانی بود.

شرکت‌کنندگان با هدف آمادگی برای پوشش رویداد بزرگ پیش رو، بر این موضوع تمرکز داشتند که چگونه می‌توان وقایع را فراتر از احساسات شخصی و با رویکردی مستند و اثرگذار به تصویر کشید.

قرار است نویسندگان شرکت‌کننده با بهره‌گیری از این مهارت‌ها، آنچه را که در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید در شهر قم مشاهده می‌کنند، به شکلی منقوش به حقیقت و فراتر از احساسات شخصی، بر روی کاغذ بیاورند تا این روایت‌های تاریخی برای نسل‌های آینده به میراث گذاشته شود.