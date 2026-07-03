شوکاشور آمل با شکست مدعی اصلی قهرمانی، ثامن بهشهر، در دیدار پایانی لیگ هندبال نونهالان مازندران، نماینده استان در رقابت‌های باشگاه‌های کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفته ششم و پایانی نخستین دوره لیگ دسته یک هندبال نونهالان پسر مازندران، جام شهدای ناوشکن دنا، دو تیم ثامن بهشهر و شوکاشور آمل در سالن شهید قاسمی آمل به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳۳ بر ۲۶ نماینده آمل به پایان رسید.

شوکاشور آمل با این پیروزی و به لطف تفاضل گل بهتر، عنوان قهرمانی نخستین دوره این مسابقات را از آن خود کرد.

در دیگر دیدار هفته پایانی نیز تیم کاسپین نور با نتیجه ۲۸ بر ۲۴ از سد اسماعیل‌زاده نوشهر گذشت و با کسب ۲ امتیاز و تفاضل گل بهتر، در جایگاه سوم مسابقات قرار گرفت.

در مراسم اهدای جام قهرمانی، بهنام جمشیدی عضو هیئت‌رئیسه، الهام شیری نایب‌رئیس، ایرج سلطانی نایب‌رئیس آقایان، حامد عبداللهی دبیر هیئت هندبال مازندران، یوسفی رئیس اداره ورزش و جوانان آمل، راحله نصرالله‌پور مسئول کمیته مسابقات و زهره جلالیان رئیس هیئت هندبال آمل حضور داشتند.

بر اساس اعلام هیئت هندبال مازندران، تیم شوکاشور آمل به عنوان قهرمان این رقابت‌ها، نماینده استان در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور خواهد بود.