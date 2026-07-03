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احمد دنیامالی با اعلام مشارکت گسترده جامعه ورزشی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، از استقرار ۹۵۰ موکب خدمترسانی فدراسیونهای ورزشی در سطح پایتخت خبر داد و بر لزوم تدوین برنامههای راهبردی بر اساس اندیشههای ولایتفقیه در حوزه ورزش تأکید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی با گرامیداشت حضور حماسی مردم در وداع با رهبر فقید، اظهار کرد: جامعه ورزش از ساعات نخستین حضور مردم در میادین، پای کار بوده و این توفیق را یافته است که با بیش از ۹۵۰ موکب در سطح کلانشهر تهران، خدمات خود را به جمعیت چند دهمیلیونی شرکتکننده در این رویداد تاریخی ارائه دهد.
وی با اشاره به نقشآفرینی تمامی فدراسیونهای ورزشی در این عرصه، افزود: این را وظیفه شرعی و ملی میدانیم که در کنار برگزارکنندگان و مدیران این مراسم عظیم، برای باشکوهتر برگزار شدن آن و حفظ سلامت عزاداران، تمام توان خود را به کار گیریم. فدراسیون پزشکی ورزشی نیز با پیشبینی تمهیدات گسترده در مسیرهای تشییع، زمینه ارائه خدمات درمانی اورژانسی را فراهم کرده است.
وزیر ورزش در پاسخ به پرسشی درباره دلنوشته احساسی منتشر شده از حال و هوای ورزشکاران در آستانه این مراسم، با بیان اینکه «زبان از وصف این فقدان عظیم قاصر است»، عنوان کرد: همه میدانیم که رهبر شهید، لطف ویژهای به جوانان و بهویژه قهرمانان ورزشی داشتند. بارها شاهد بودیم که یک قهرمان المپیک یا پارالمپیک، بهترین خاطره خود را توفیق دیدار با ایشان، دریافت انگشتری یا چفیه از دست مبارکشان توصیف میکرد. ایشان با جامعه ورزش همچون پدری دلسوز رفتار مینمودند و این سرمایه گرانبهایی بود که از دست رفت.
این عضو کابینه دولت، با تأکید بر لزوم آیندهنگری در عرصه ورزش کشور گفت: از این پس برای تدوین برنامههای استراتژیک ورزشی، نیازی به الگوبرداری از مراجع خارجی نداریم. چراکه منظومه فکری و بیانات راهگشای رهبر شهید در حوزههای ورزش همگانی، سلامت، افتخارآفرینی و قهرمانی را گردآوری کردهایم. هر یک از این رهنمودها برای ما همچون چراغ راهی است که مسیر پیشرفت و تعالی ورزش ایران را ترسیم میکند.
وزیر ورزش و جوانان در پایان، با تسلیت مجدد این ضایعه جبرانناپذیر به جامعه ورزش و ملت ایران، ابراز امیدواری کرد که با تمسک به منویات رهبر فقید، مسیر پرافتخار ایشان در عرصه ورزش کشور با قوت بیشتری ادامه یابد و انشاءالله هیچگونه آسیبی در مراسم پیشرو به هموطنان وارد نشود.