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اجتماعات اقتدار، نمادی از اعتماد رهبر شهید به قدرت حماسهآفرین ملت ایران است که هماکنون نیز با تأکید موکد رهبر معظم انقلاب، نقشی حیاتی در حفظ امنیت ملی و استمرار میدانداری مردم در شرایط حساس کنونی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اجتماعات اقتدار و افتخار مردم ایران، نمونهای روشن از آینده نگری رهبر شهید و اعتماد و امید ایشان به حماسه آفرینیهای ملت ایران در بزنگاههای تاریخی بود؛ اجتماعاتی از جنس بعثت مردم به انجام ماموریتی بزرگ که امروز نیز مورد تاکید موکد رهبر معظم انقلاب، و ضامن بقای امنیت ایران اسلامی در این شرایط حساس است.