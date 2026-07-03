مقامات عالی‌رتبه خارجی در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهیدانقلاب اسلامی، ضمن ابراز تسلیت به ملت ایران، از ایستادگی مردم این کشور در برابر دشمنان ستایش کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقامات عالی‌رتبه خارجی در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهیدانقلاب اسلامی، ضمن ابراز تسلیت به ملت ایران، از ایستادگی مردم این کشور در برابر دشمنان ستایش کردند.

دیدار وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا با عراقچی

چارلز موبیتا وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا که به نمایندگی از دولت و مردم این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، صبح امروز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر کابینه ریاست جمهوری نامیبیا با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

آقای موبیتا با تجلیل از ایستادگی دولت و مردم ایران در مقابل تهدیدات نظامی و فشار‌های اقتصادی، تصریح کرد: دولت و مردم نامبیا برای مواضع اصولی ایران و پافشاری بر مسیر استقلال کشور ارزش ویژه‌ای قائل هستند.

وی همچنین با اشاره به پیشینه روابط دوستانه بین ایران و نامبیا، بر عزم این کشور برای تقویت روابط در حوزه‌های مختلف با ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی نامبیا با جمهوری اسلامی ایران، بر اهتمام ویژه رهبری شهید انقلاب اسلامی و نیز رهبر معظم انقلاب برای توسعه و تعمیق روابط با کشور‌های آفریقایی تاکید کرد.

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دیدار وزیر امور خارجه قزاقستان با عراقچی

یرمِک کوشِربایِف وزیر امور خارجه قزاقستان که برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، پیش از ظهر امروز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه قزاقستان با ابراز مراتب تسلیت دولت و مردم این کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مردم ایران، برای جمهوری اسلامی ایران آرزوی پیروزی و سربلندی کرد.

یرمِک کوشِربایِف با اشاره به سفر سال گذشته رئیس جمهور پزشکیان به آستانه و مذاکرات و توافق‌های بسیار خوب صورت گرفته بین سران دو کشور، ابراز امیدواری کرد با پیگیری نتایج این سفر شاهد توسعه و تعمیق همه‌جانبه روابط بین تهران و آستانه باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از حضور وزیر امور خارجه قزاقستان در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدری و ابراز همبستگی دولت و مردم قزاقستان با دولت و مردم ایران قدردانی کرد.

عراقچی همچنین بر اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و گسترش روابط با کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله قزاقستان در راستای منافع مشترک تاکید کرد.