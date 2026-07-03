در مراسمی از ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان وزنه برداری مهاباد تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، از ورزشکاران، مربیان، داوران و پیشکسوتان وزنه‌برداری مهاباد در مراسمی قدردانی شد. رحیم تیموری رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: در این آیین از ورزشکاران مهابادی که در رقابت‌های استانی صاحب مدال‌های رنگارنگ شدند، تجلیل شد. سلام ستوده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم از برنامه‌ریزی برای پرورش استعداد‌ها و توسعه فضا‌های ورزشی در مهاباد خبرداد. تیم مهاباد در مسابقات وزنه‌برداری آذربایجان غربی در همه رده‌های سنی مقام قهرمانی را کسب کرد.