تیم‌های تایلند، چین، ژاپن، کره جنوبی، مغولستان، قزاقستان، اندونزی و ویتنام به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر آسیا صعود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ جمعه دوازدهم تیر با هشت دیدار در شهر ناخون راتچاسیما تایلند پیگیری شد.

تیم‌های ژاپن، هنگ کنگ، مغولستان، ویتنام، اندونزی، چین، تایلند و کره جنوبی در این دیدار‌های موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

ایران صفر – ژاپن ۳ (۲۵ بر ۲۷، ۲۴ بر ۲۶ و ۱۶ بر ۲۵)

هنگ کنگ ۳ – قرقیزستان ۲ (۲۵ بر ۲۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۱۲)

استرالیا یک – مغولستان ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳ و ۱۸ بر ۲۵)

هند صفر – ویتنام ۳ (۶ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

فیلیپین صفر – اندونزی ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۳ بر ۲۵ و ۲۶ بر ۲۸)

چین ۳ – قزاقستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۶ و ۲۵ بر ۱۰)

تایلند ۳ – ازبکستان صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۳)

چین تایپه یک – کره جنوبی ۳ (۱۷ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷، ۱۷ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵)

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های تایلند و مغولستان از گروه اول، چین و قزاقستان از گروه دوم، ژاپن و اندونزی از گروه سوم و کره جنوبی و ویتنام با کسب رتبه‌های اول و دوم چهار گروه به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران نیز با پذیرش سه شکست در رده چهارم گروه سوم مرحله مقدماتی قرار گرفت تا در ادامه مسابقات برای جایگاه نهم تا شانزدهم به میدان می‌رود.

تیم‌های شرکت سیزدهم تیرماه کننده استراحت دارند و مراحل یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و نهایی این رقابت‌ها نیز در روز‌های یکشنبه چهاردهم تیر، دوشنبه پانزدهم تیر و سه‌شنبه شانزدهم تیرماه پیگیری می‌شود.

شاگردان اکرم قهرمانی از ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه چهاردهم تیر در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا و در گروه تیم‌های که برای رده نهم تا شانزدهم تلاش می‌کنند به مصاف استرالیا می‌رود.