به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، بیت معظم له ، شب گذشته صحنه ی بدیع دلدادگی ملتی بود که با قسم به مشت گره کرده قائد شهید امت به پا خاستند.

ملت ایران اسلامی آمدند تا با شخصیتی وداع کنند که نامش در حافظه یک عصر حک شده است.

وداع با بزرگ مردی که در فراز و نشیب روزگار، بار سنگین مسئولیت را بر دوش کشید.

قائد شهیدی که برابر یزدیان زمان ایستاد تا به جهانیان بگوید دانش آموخته مکتب سیدالشهدا علیه السلام هستم و تا پای جان می ایستم.