امام جمعه باروق گفت: رهبر شهید انقلاب در دوران رهبری، ایران را به کشوری مقتدر و قوی تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی, حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا کبیری، امام جمعه باروق، در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا آن است که انسان بداند عمر خود را چگونه و در چه مسیری صرف کند. انسان باتقوا کسی است که نعمت‌های الهی را به‌درستی بشناسد و از آن‌ها در مسیر رضای الهی بهره ببرد و چشم، گوش و زبان خود را تنها در راه مورد پسند خداوند متعال به کار گیرد.

وی با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و بیان ویژگی‌های شیعیان گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های شیعیان، رعایت تقوای الهی، پاکی درون و نیکی کردن به دیگران است.

امام جمعه باروق با اشاره به شخصیت والای رهبر شهید اظهار داشت: رهبر و امام قائد ما از چنان عظمت و جایگاهی برخوردار بود که تشییع پیکر مطهرش نیز باید با شکوه و عظمت برگزار شود. ایشان یک عمر مجاهدانه زندگی کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، نائل آمد. مبارزات وی از دوران کودکی آغاز شد، سال‌های جوانی خود را در زندان و تبعید سپری کرد و در دوران رهبری، ایران را به کشوری مقتدر و قوی تبدیل کرد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر گفت: امروز کشور در شرایطی شبیه به وضعیت نیمه‌جنگی قرار دارد و توافقات و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده نیز بارها از سوی طرف مقابل نقض شده است. اگر آمریکا توان شکست جمهوری اسلامی ایران را داشت، هرگز تن به مذاکره نمی‌داد. ذات استکباری و روحیه سلطه‌طلبی آمریکا تغییری نکرده است و اگر امروز سخن از مذاکره به میان می‌آورد، نتیجه پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بازدارندگی و فشارهایی است که بر منافع آن‌ها وارد شده است. اگر روزی در برابر دشمن دچار سستی شویم و تنها به مذاکره و گفت‌وگو دل ببندیم، بی‌تردید بار دیگر در معرض تجاوز و دشمنی این رژیم مستکبر قرار خواهیم گرفت.

حجت‌الاسلام کبیری تأکید کرد: تنها راه پایان دادن به شرارت‌های این رژیم منحوس و تأمین امنیت پایدار منطقه، افزایش اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، این مناسبت را به شهردار باروق و دهیاران منطقه تبریک گفت و از خدمات جهادی شهردار باروق در اجرای عملیات آسفالت معابر شهری قدردانی کرد.

امام جمعه باروق همچنین از فعالیت‌های کمیته امداد و شورای زکات شهرستان باروق تقدیر کرد و افزود: با تلاش‌های انجام‌شده، زمینه تأمین نان رایگان برای جمعی از نیازمندان شهرستان فراهم شده است که اقدامی ارزشمند در راستای خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار به شمار می‌رود