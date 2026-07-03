به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کاروان رسانه‌ای از صدا وسیمای مرکز مهاباد برای ادای احترام و پوشش مراسم بدرقه رهبر شهید رهسپار شهرستان قم شدند.

علی عیسی زاده مدیر کل صداوسیمای مرکز مهاباد هم در حاشیه اعزام نیرو‌های این مرکز برای پوشش رسانه‌ای حماسه مردمی بدرقه رهبر شهید انقلاب گفت: ما مدیون شجاعت، مقاومت و ایثار آقای شهید ایران هستیم و و حالا نوبت ما رهروان است تا روایتگر و حافظ مسیر و مکتب خامنه‌ای کبیر باشیم.

گروه رسانه‌ای صداوسیمای مهاباد قرار است همزمان با بدرقه پیشوای شهید امت در شهر مقدس قم، روایتگر حضور و بدرقه میلیونی اقشار مختلف مردم در مسجد جمکران قم از قاب رسانه ملی باشد.