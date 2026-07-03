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اردوی پنج روزه تیم فوتبال جوانان کشورمان با برگزاری بازی دوستانه مقابل سپاهان به اتمام رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال جوانان ایران که دومین اردوی آمادهسازی خود را از روز ۸ تیرماه در شهر اصفهان آغاز کرده است، عصر امروز (جمعه) در آخرین روز این اردوی پنجروزه، در دیداری تدارکاتی مقابل تیم جوانان سپاهان، قهرمان لیگ برتر جوانان کشور، به میدان رفت.
این مسابقه از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد و در پایان با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
این دیدار با هدف ارزیابی شرایط فنی و آمادگی بازیکنان برگزار شد و مطابق برنامه کادر فنی، در سه زمان ۴۰ دقیقهای انجام گرفت.
قاسم حدادیفر، سرمربی تیم ملی جوانان، به همراه دستیارانش در هر یک از سه زمان مسابقه از ترکیب متفاوتی استفاده کردند تا عملکرد تمامی بازیکنان حاضر در اردو را در شرایط مسابقه مورد ارزیابی قرار دهند.
نخستین گل تیم جوانان در دقیقه ۱۵ زمان دوم به ثمر رسید؛ جایی که وسام ساکی با حرکتی تکنیکی از سمت چپ، توپ را در اختیار متین امیری قرار داد و او نیز با یک پاس دقیق، بنیامین علیپور را در موقعیت گلزنی قرار داد تا این بازیکن هم با ضربهای دقیق موفق به گلزنی شود.
دومین گل شاگردان حدادیفر نیز در دقیقه ۲۴ زمان سوم به ثبت رسید. در این صحنه، محمدعلی صحنه با ارسال یک پاس در عرض، ماهان علیپور را در موقعیت مناسبی قرار داد و این بازیکن با یک ضربه مطمئن، گل دوم تیم ملی جوانان را وارد دروازه سپاهان کرد.
این مسابقه با حضور تعدادی از چهرههای شناختهشده فوتبال اصفهان و کشور برگزار شد. علی طاهری، رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان و عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، سید سیروس پورموسوی، سرمربی ذوبآهن اصفهان، فرشاد بختیاریزاده، مربی دروازهبانهای سابق تیمهای لیگ برتری و پیشین تیم ملی جوانان، مهدی کارونی، نخستین مربی قاسم حدادیفر، به همراه جمعی از خانوادههای بازیکنان دو تیم، از نزدیک این دیدار تدارکاتی را تماشا کردند.
اردوی پنجروزه تیم فوتبال جوانان ایران با میزبانی شایسته هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد و تمامی برنامههای تمرینی و آمادهسازی تیم ملی در شرایط مطلوب دنبال شد.