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حمیدرضا موحدی با خانواده شهید ندامتگاه اوین در ایام وداع با رهبر شهید ایران و پایان هفته قوه قضاییه دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ایام حزنانگیز وداع با رهبر شهید ایران و همزمان با روزهای پایانی هفته قوه قضاییه به همراه بهروز حسنی؛ مدیر امور ایثارگران با حضور در منزل شهید والامقامِ جنگ ۱۲ روزه؛ " شهید حسن صالحی "، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا با خانواده معزز این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
موحدی با یادآوری خاطرات آن دوران، به توصیف حماسه ۱۲ روزه پرداخت و گفت: وقتی به آن ۱۲ روز پرالتهاب فکر میکنیم، ایمان و غیرتی که در کلام و عمل شهدا جاری بود، بیش از هر چیز خودنمایی میکند. شهدایی که با دستانی خالی و ایمانی راسخ، در برابر جبهه عظیم نفاق ایستادگی کردند. خاطرات آن ۱۲ روز، تنها یک روایت تاریخی نیست، بلکه سندی از درایت، شجاعت و فداکاری بیبدیل فرزندان این سرزمین است که تا ابد در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند.
خانواده معظم این شهید والامقام در این دیدار با بیان خاطراتی از روحیات شهید ندامتگاه زندان اوین؛ شهید حسن صالحی بر ادامه راه آرمانهای شهدا تأکید کردند.
در پی حملات تروریستی و ددمنشانه رژیم جنایتکار صهیونیستی به میهن اسلامی، " شهید حسن صالحی " از نیروهای فداکار یگان حفاظت زندان اوین در حال انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نائل شد.