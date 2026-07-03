به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،در متن پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف، مؤمن و مرزدار استان کرمانشاه؛ ایران اسلامی در آستانه وداعی بزرگ و تاریخی با پیکر مطهر رهبر فرزانه و سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام حاج سید علی حسینی خامنه‌ای اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، و اعضای شهید خانواده‌ی ایشان قرار دارد؛ وداعی که نه پایان راه، بلکه تجدید عهدی جاودانه با آرمان‌های بلند امام شهید و آغازی بر استقرار جامعه‌ و تمدن اسلامی است.

امروز دل‌های داغدار ملت ایران، با اشک و حماسه، نام آن امام شهید را زمزمه می‌کند؛ رهبری که عمر شریف خویش را وقف اعتلای اسلام، سربلندی ایران، اقتدار امت اسلامی، عزت مستضعفان و پاسداری از جبهه مقاومت نمود و سرانجام در ادامه‌ی مسیر نورانی اجداد طاهرینش، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

اینجانبان، ضمن تسلیت این مصیبت عظمی به محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله حاج سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدّظله‌العالی، ملت بزرگ ایران و مردم شهیدپرور استان کرمانشاه، از عموم مردم شریف، غیور و ولایتمدار استان دعوت می‌کنیم با حضوری باشکوه، آگاهانه و حماسی در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر وفاداری خود را به راه نورانی امامین انقلاب، خون پاک شهیدان و پرچم پرافتخار ایران اسلامی به نمایش بگذارند.

بی‌تردید حضور مردم عزیز کرمانشاه، این دیار غیرت، ایثار، مرزداری و مقاومت، در کنار ملت بزرگ ایران، پیام روشن وحدت، اقتدار و ایستادگی را به جهانیان مخابره خواهد کرد و نشان خواهد داد که راه آن رهبر شهید، با عزم استوار مردم و در پرتو رهبری خلف صالح ایشان، با صلابت ادامه خواهد یافت.

همچنین از همه دستگاه‌ها، نهادها، مجموعه‌های مردمی، اجرایی و فرهنگی استان می‌خواهیم با همدلی، نظم، تکریم و خدمت‌رسانی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی و ملی را فراهم آورند. بدیهی است خونخواهی امام شهید اعلی‌الله مقامه الشریف، و شهیدان والامقام ایران اسلامی و جبهه‌ی مقاومت، در مسیر احقاق حق و عدالت و براساس قوانین داخلی و بین‌المللی و هم‌چنین پیگیری حقوق تضییع‌شده‌ی ملت ایران هرگز فراموش نخواهد شد و مبارزه‌ی جبهه‌ی حق، با تجدید بیعت با ولایت، تا نابودی باند جنایتکار صهیونی و دفع شر آمریکای تجاوزگر و جنایت‌پیشه از منطقه ادامه خواهد یافت.

حبیب‌الله غفوری نماینده‌ی ولی فقیه در استان و امام جمعه‌ی کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه