۱۳ تا ۱۹ تیرماه۱۴۰۵؛ تعطیلی تفریحگاه ساحلی علیکله، بوستان خانواده و شهردخت دزفول
روابط عمومی شهرداری دزفول اعلام کرد: تفریحگاه ساحلی علیکله، بوستان خانواده و شهردخت این شهرستان در استان خوزستان در ایام تشییع امام شهید ایران تعطیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، براساس اعلام روابط عمومی شهرداری دزفول؛ به دلیل فرارسیدن ایام تشییع پیکر مطهر امام شهید ایران و اعضای شهید خانواده ایشان، تفریحگاه ساحلی علیکله، بوستان خانواده و شهردخت و همچنین همه مجموعههای بازی و شهربازی های مستقر در بوستانهای سطح شهر، از روز شنبه ۱۳ تیرماه تا روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه امسال تعطیل خواهند بود.
گفتنی است؛ این مراکز تفریحی از روز جمعه ۱۹ تیرماه امسال فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و پذیرای شهروندان و گردشگران خواهند بود.