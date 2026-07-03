در نشست روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان که به میزبانی شهرستان مارگون برگزار شد بر ساماندهی نیروی انسانی نام نویسی دانش‌آموزان ثبت سفارش کتب درسی برگزاری مطلوب امتحانات و آمادگی برای بازگشایی مدارس تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نشست روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان که به میزبانی شهرستان مارگون برگزار شد بر ساماندهی نیروی انسانی نام نویسی دانش‌آموزان ثبت سفارش کتب درسی برگزاری مطلوب امتحانات و آمادگی برای بازگشایی مدارس تاکید شد.

