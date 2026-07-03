ادای احترام یک جهان به آقای شهید ایران

از صبح امروز حدود ۳۰۰ مقام و هیئت خارجی شامل روسای جمهور، نخست وزیران، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی، مقامات و سران نظامی از نقاط مختلف جهان برای شرکت در مراسم وداع با امام شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شدند.