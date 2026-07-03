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دادستان عمومی و انقلاب امیدیه گفت: دانشآموزان سرمایههای اصلی و آیندهسازان کشور هستند و طرح نماد ساختاری هوشمند و شبکهای حمایتی برای صیانت از سلامت روان و امنیت اجتماعی دانشآموزان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست تخصصی هماهنگی و همافزایی دستگاههای متولی اجرای طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) با حضور رئیس دادگستری امیدیه، مصطفی پارسایی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط در محل دادگستری امیدیه برگزار شد.
در این نشست بر ضرورت اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و کنشگرانه در مواجهه با آسیبهای اجتماعی حوزه دانشآموزی و تقویت تعامل میان دستگاههای مسئول تأکید شد.
مصطفی پارسایی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق طرح نماد اظهار کرد: دانشآموزان سرمایههای اصلی و آیندهسازان کشور هستند و طرح نماد صرفاً یک بخشنامه اداری نیست، بلکه ساختاری هوشمند و شبکهای حمایتی برای صیانت از سلامت روان و امنیت اجتماعی دانشآموزان محسوب میشود.
وی افزود: دستگاه قضایی به عنوان مدعیالعموم، اجرای این طرح را با حساسیت و دقت ویژه رصد میکند و هرگونه اهمال در انجام وظایف قانونی از سوی دستگاههای متولی در این حوزه پذیرفته نیست.
پارسایی با تشریح ابعاد حمایتی و مداخلهای طرح نماد بیان داشت: هدف اصلی این طرح، شناسایی بهموقع دانشآموزان در معرض خطر و آسیب است و نباید اجازه داد آسیبهای اجتماعی به مرحله بحران برسد.
وی ادامه داد: با همکاری آموزش و پرورش، بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط باید چتر حمایتی طرح نماد برای تمامی دانشآموزان به ویژه در مناطق پرخطر گسترش یابد و دادستانی نیز در کنار دستگاههای اجرایی برای رفع موانع اجرای این طرح حضور خواهد داشت.
پارسایی همچنین بر نقش خانوادهها در تحقق اهداف این طرح تأکید کرد و گفت: آموزش و آگاهسازی والدین از طریق مدارس یکی از ارکان اساسی کاهش آسیبهای اجتماعی است و انتظار میرود دستگاههای متولی علاوه بر برنامههای آموزشی دانشآموزمحور، در اجرای برنامههای مهارتمحور ویژه خانوادهها نیز اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس دادگستری امیدیه نیز در این نشست ضمن تأکید بر حمایت قضایی از اقدامات پیشگیرانه، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای ایجاد محیطی امن، سالم و بانشاط برای دانشآموزان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان آموزش و پرورش، بهزیستی و نیروی انتظامی گزارشی از اقدامات و برنامههای اجرایی خود ارائه کردند و مسائل و چالشهای موجود در فرآیند شناسایی، غربالگری و مداخلات حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه، مصوباتی با محوریت تقویت بانک اطلاعاتی دانشآموزان در معرض آسیب، تسریع در روند مداخلات فوری روانی و اجتماعی و برگزاری مستمر جلسات مشترک تخصصی به تصویب رسید.