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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با تاکید بر ضرورت شکوفایی ظرفیتهای مغفولمانده در بخش تعاون، از هدفگذاری برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاونیها در اقتصاد استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفریپور بیان کرد: بخش تعاون با تکیه بر مشارکت عمومی و عدالتمحوری، یکی از ارکان سهگانه اقتصاد جمهوری اسلامی است و تلاش برای رساندن سهم این بخش به ۲۵ درصد، از اولویتهای راهبردی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان است.
وی افزود: استان خوزستان با بهرهمندی از منابع غنی در حوزههای نفت، گاز، کشاورزی، صنایعدستی و گردشگری، بستری بینظیر برای فعالیت تعاونیهای تولیدی و خدماتی است.
ظفری پور در خصوص راهکارها و برنامههای پیشنهادی برای تحقق این هدف می گوید: برای دستیابی به این سهم ۲۵ درصدی، رویکردهای تحولی متعددی از جمله نوسازی و هوشمندسازی تعاونیها، تسهیل در تامین مالی و اعتباری، توانمندسازی و آموزش تخصصی، پیوند تعاونیها با زنجیرههای ارزش و برندسازی و حمایت از فروش محصولات نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر ضرورت گذار از شیوههای سنتی به سمت استفاده از فناوریهای نوین و دانشبنیان تاکید و تصریح کرد: حمایت از شکلگیری تعاونیهای دانشبنیان میتواند بهرهوری را در بخشهای صنعتی و کشاورزی استان به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی ادامه داد: با رایزنیهای صورت گرفته با بانکهای عامل، تلاش میشود مسیر دریافت تسهیلات ارزانقیمت برای تعاونیهای فعال که دارای طرحهای توجیهپذیر اقتصادی هستند، تسهیل شود، همچنین استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون برای پوشش ریسک اعضای تعاونیها در دستور کار است.
ظفری پور یکی از چالشهای اصلی تعاونیها را ضعف در مدیریت و بازاریابی عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای دورههای آموزشی هدفمند برای مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره تعاونیها، به دنبال ارتقا سطح دانش فنی و مدیریتی فعالان این بخش هستیم.
وی ایجاد «تعاونیهای تامین نیاز» و اتصال آنها به زنجیره ارزش صنایع بزرگ استان نظیر پتروشیمیها و فولاد را از راهکارهای کلیدی دانست و افزود: این امر نهتنها باعث پایداری تعاونیها میشود بلکه ضریب نفوذ آنها در اقتصاد کلان استان را تقویت میکند.
مدیرکل تعاون خوزستان گفت: ایجاد نمایشگاههای دائمی و حمایت از حضور تعاونیهای خوزستانی در بازارهای صادراتی به ویژه در کشورهای همسایه، میتواند به توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت افزایش سهم بخش تعاون از کیک اقتصاد استان کمک شایانی کند.
ظفری پور از همه سرمایهگذاران و کارآفرینان خوزستانی دعوت کرد تا با بهرهگیری از مزایای قانونی بخش تعاون، در مسیر توسعه اقتصادی استان مشارکت فعال داشته باشند.
در استان خوزستان بیش از ۵ هزار تعاونی در بخش های مختلف فعالیت می کنند.