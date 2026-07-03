به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در صد و بیست و سومین حماسه ی سنگر خیابان ،برای خونخواهی امام شهید،بیعت با رهبرمعظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح با مشت های گره کرده و گام های استوار همچنان در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ایستاده اند.



مردم ولایتمدار خرم‌آباد در آستانه ی برگزاری مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب ، با حضور در میدان‌ها و خیابان‌های این شهر ضمن تأکید بر ایستادگی و وفاداری خود به آرمان‌های والای انقلاب و مکتب امام مجاهد شهید ،پیام همدلی و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.