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بازتاب ادای احترام به رهبر شهید در رسانه ها و فضای مجازی دنیا

ادای احترام مقامات و شخصیت‌های بین المللی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب بازتاب فراوانی در رسانه‌ها و فضای مجازی در سراسر دنیا داشته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۲۲:۱۲
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برچسب ها: فضای‌مجازی ، رهبر انقلاب ، مراسم وداع و تشییع
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