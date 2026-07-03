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مصدوم حادثه سقوط از ارتفاع در ارتفاعات مرزی قندیل در محور پیرانشهر-سردشت پس از ۷ ساعت نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک نفر از ارتفاع در محور پیرانشهر ـ سردشت، ارتفاعات روستای بادینآباد اعلام شد.
محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات سهراهی جلدیان جمعیت هلالاحمر شهرستان پیرانشهر پس از دریافت گزارش، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی با توجه به گرفتار شدن مصدوم در ارتفاعات مرزی، نجاتگران پس از ۷ ساعت کوهپیمایی در مسیر سخت و صعبالعبور به مصدوم دسترسی پیدا کردند و پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی مصدوم به مرکز درمانی منتقل شد.