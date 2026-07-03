فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: ۱۲۰ نفر از ساکنان کیش با کاروان بدرقه خورشید در قالب ۴ دستگاه اتوبوس به تهران اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده، گفت: شرکت کنندگان در این کاروان به نمایندگی از ساکنان کیش برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی عازم تهران شدند.

او افزود: تعدادی دیگر از ساکنان کیش به همراه خانواده با خودروی شخصی و یا با استفاده از قطار از بندرعباس به تهران سفر کردند.

مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: چهار موکب با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش در مسیر تشییع پیکر رهبر مجاهد و شهید انقلاب اسلامی برپا شده است و تا پایان مراسم تهران به زائران خدمات رسانی می‌کند.

ابراهیم فرجادی افزود: کاروان بدرقه خورشید پس از پایان مراسم تشییع در تهران به جزیره کیش باز می‌گردد.