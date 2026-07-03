امام جمعه موقت تکاب گفت: توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی به برکت مجاهدت رهبر شهید امت خنثی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه موقت تکاب گفت: دشمنان آمریکایی، صهیونیستی آخرین تلاش خود را برای ضربه به نظام جمهوری اسلامی بکار بستند اما به برکت رهبری و مجاهدت قائد شهید امت و ایستادگی ملت دسیسه های آنان خنثی و در میدان نبرد زمین گیر شدند.

حجت الاسلام داور احسانی گفت: تلاش دشمنان برای سرکوب نظام جمهوری اسلامی به برکت مجاهدت رهبر شهید امت خنثی شد.

حجت الاسلام احسانی افزود: رهبر شهید امت این انقلاب را با چینشی الهی به سرقله عزت رسانده است و شهادت ایشان مجدد مایه اقتدار این سرزمین و موجب استحکام وحدت در جبهه مقاومت شد.

وی گفت: تفکر ابلهانه دشمن بر این باور استوار بود که با شهادت رهبر ایران اسلامی کار نظام تمام خواهد شد ، اما با شهادت رهبری عزت و اقتدار آن روز افزون و وحدت جبهه های مقاومت بیش از پیش فزونی یافت.

خطیب موقت تکاب گفت: حضور سران کشورهای مختلف و طوایف و قبایل اسلامی و محور مقاومت نشان داد قائد شهید امت چه عزت و عظمتی برای نظام و جبهه مقاومت و برادری و وحدت جهانی بخشیده است.