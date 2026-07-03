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مردم قدرشناس ایران آماده خلق حماسه‌ای دیگر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

مردم قدرشناس پایتخت در تجمعات شبانه خود تاکید کرده اند که آماده برگزاری مراسمی با شکوه برای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۲- ۲۲:۳۳
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برچسب ها: مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب ، حضور حماسی مردم
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