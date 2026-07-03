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رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزافهگویی ترامپ علیه مردم ایران تصریح کرد: به فکر سوءتغذیه ۴۰ میلیون نفر در آمریکا باش، مشکلات خود را به دیگران نسبت نده.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف جمعه شب ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در متنی به زبان انگلیسی در فضای مجازی نوشت: تصور کنید بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) باشند، اما همزمان یک کشور دیگر را «گرسنه» خطاب کنید.
وی افزود: این حرف، یک اعلام یا ادعای ساده نیست؛ این یک فرافکنی است. یعنی مشکلات خودتان را به دیگران نسبت میدهید.
قالیباف خاطر نشان کرد: نصیحتها و توصیههایتان درباره برنامه SNAP (برنامه کمک غذایی آمریکا) را برای خودتان نگه دارید.
وی ادامه داد: ما خودمان درباره داراییهایمان تصمیم میگیریم شما فکر نرخ سوءتغذیه در کشور خودتان باشید.