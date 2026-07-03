رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزافه‌گویی ترامپ علیه مردم ایران تصریح کرد: به فکر سوءتغذیه ۴۰ میلیون نفر در آمریکا باش، مشکلات خود را به دیگران نسبت نده.

قالیباف به ترامپ: به فکر سوء تغذیه ۴۰ میلیون آمریکایی باش!

قالیباف به ترامپ: به فکر سوء تغذیه ۴۰ میلیون آمریکایی باش!



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف جمعه شب ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در متنی به زبان انگلیسی در فضای مجازی نوشت: تصور کنید بیش از چهل میلیون از شهروندان خودتان وابسته به کوپن غذا (برنامه کمک غذایی دولت) باشند، اما همزمان یک کشور دیگر را «گرسنه» خطاب کنید.

وی افزود: این حرف، یک اعلام یا ادعای ساده نیست؛ این یک فرافکنی است. یعنی مشکلات خودتان را به دیگران نسبت می‌دهید.

قالیباف خاطر نشان کرد: نصیحت‌ها و توصیه‌هایتان درباره برنامه SNAP (برنامه کمک غذایی آمریکا) را برای خودتان نگه دارید.

وی ادامه داد: ما خودمان درباره دارایی‌هایمان تصمیم میگیریم شما فکر نرخ سوءتغذیه در کشور خودتان باشید.