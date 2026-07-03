\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f3\u06f5\u06f8 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0631\u0627\u0626\u0645 \u063a\u06cc\u0631 \u0639\u0645\u062f \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u06f1\u06f5\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0648\u0627\u062c\u062f \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u06cc\u0647 \u0648\u06a9\u0645\u06a9 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n\u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u06cc\u0647 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a:\u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0631\u0627\u06cc\u0645 \u063a\u06cc\u0631 \u0639\u0645\u062f \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u062f\u0647\u06cc \u06f9\u06f6\u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u00a0\u0628\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u062e\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0632\u0627\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0622\u063a\u0648\u0634 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\n