پخش زنده
امروز: -
ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق اعلام کرد: یک طرح جامع امنیتی و ترتیبات ویژه رفت وآمد در مسیرهای پیش بینی شده برای مراسم تشییع اجرا خواهد شد. استانداری بغداد هم به همین مناسبت چهارشنبه آینده را تعطیل رسمی اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی ستاد مشترک ارتش عراق و رئیس واحد رسانهای کمیته امنیت ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت منع رفت و آمدی وجود ندارد، اما در خیابانها و جادههایی که پیکر مطهر در شهرهای مقدس کربلا و نجف حمل خواهد شد، ترتیباتی در نظر گرفته شده است.
سپهبد «سعد معن» گفت: یک طرح امنیتی جامع با مشارکت وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای امنیتی و خدماتی مختلف برای ارائه خدمات لازم به شرکتکنندگان در مراسم تشییع تدوین شده است.
سخنگوی ستاد مشترک ارتش عراق از شهروندان، هیئتهای مذهبی و موکبهای حسینیخواست تا به این طرح پایبند باشند و با رعایت دستورالعملها و راهنماییهای سازمانی و امنیتی، با نیروهای امنیتی و کارکنان خدماتی همکاری کنند تا موفقیت این مناسبت تضمین شود.
سپهبد سعد معن پیشتر تاکید کرده بود که پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت الله خامنهای عصر روز سه شنبه هفته آینده به نجف خواهد رسید و ساعت ۶ صبح چهارشنبه با حضور میلیونها عراقی از کوفه تا نجف تشییع میشود.
بر اساس اعلام سپهبد سعد معن، بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.
سپهبد سعد معن خاطرنشان کرد: هیئتهای خارجی نیز در این تشییع مشارکت خواهند کرد و برای حضور موکبداران عراقی نیز هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.
استانداری بغداد امروز (جمعه) اعلام کرد که به مناسبت مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه آینده ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در دیوان استانداری و تمامی ادارات وابسته به آن تعطیل رسمی خواهد بود.