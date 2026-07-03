به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، عبدالحسین امینی صاحب کتاب ارزشمند ۲۰ جلدی الغدیر در سال ۱۳۲۰ هجری قمری در روستای سرد‌ها از توابع بخش مرکزی سراب به دنیا آمد.

میرزا احمد پدر علامه امینی از علمای نامدار در شهر سراب بود.خانواده عبدالحسین به مناسبت شهرت جد پدری وی امین الشرع به امینی مشهور شده بودند.

عبدالحسین قرآن و نهج البلاغه را نزد پدر آموخت و در کمترین سن و سال بار‌ها آنها را مطالعه و از همان کودکی در سینه محفوظ داشت.

وی در سن بیست و دو سالگی از تبریز به نجف اشرف عزیمت کرد و پس از ادامه تحصیل درجه اجتهاد وی مورد تایید علمای بزرگ قرار گرفت.

وی پس از نوشتن چندین رساله و کتاب تالیف مهمترین و معروفترین کتاب خود الغدیر را در طول چهل سال تلاش مداوم آغاز نمود، با این امید که کتاب بزرگ وی در دنیای اسلام صف‌ها را متحد سازد.

علامه امینی پژوهش‌های خود را در دو زمینه پیش برد نخست یادآوری ماجرای غدیر خم و سپس دستور‌های پیامبر اسلام (ص) در آن محل و همان روز که به مسلمانان داده بودند.

وی هفده سال آخر عمر خود را در آغوش کتابخانه بزرگ خود گذراند این کتابخانه مزین به نام امیرالمومنین (ع) است و در نزدیکی حرم علوی قرار دارد که وی آن را حدود شصت سال پیش تاسیس کرده است.

در این کتابخانه ۶۳ هزار جلد کتاب موجود است که توسط خود علامه امینی فهرست بندی و ثبت شده است.

علامه امینی پس از هفتاد سال خدمت به اسلام روز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۳۴۹ هجری شمسی دارفانی را وداع گفت.

پیکر پاک این دانشمند پرتلاش بر دستان هزاران تن از مردم و علما تشییع شد و پس از انتقال به نجف اشرف در کتابخانه امیر المومنین (ع) که خود تاسیس کرده بود به خاک سپرده شد.

به این ترتیب نام یکی از پرکارترین عالمان جهان اسلام علامه عبدالحسین امینی معمولاً در کنار بزرگترین دستاورد زندگی وی یعنی کتاب بیست جلدی الغدیر معنا می‌گیرد.