روابط عمومی بیمارستان کیش، برنامه هفته سوم تیر ۱۴۰۵ حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی بیمارستان کیش اعلام کرد: مراجعه کنندگان به دو روش حضوری و غیر حضوری می‌توانند نوبت پزشک خود را انتخاب کنند.

مراجعه کنندگان با مراجعه به نشانی kishhospitalfz.com به روش غیر حضوری و یا مراجعه حضوری به باجه‌های سالن ورودی بیمارستان نسبت به دریافت نوبت پزشک مورد نظر خود اقدام کنند.

بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کیش، با حضور بیش از ۱۳۵ پزشک متخصص خدمات فوق‌تخصصی و تخصصی به ساکنان و گردشگران ارائه می‌کند.

بیش از ۲۵ پزشک متخصص مقیم در بیمارستان کیش فعالیت دارند و بیش از ۱۱۰ پزشک متخصص و فوق‌تخصص نیز براساس برنامه ریزی در ماه برای ارائه خدمات پزشکی به کیش سفر می‌کنند.

برای مشاهده برنامه هفتگی حضور پزشکان دربیمارستان کیش اینجا را انتخاب کنید.