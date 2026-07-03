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روابط عمومی بیمارستان کیش، برنامه هفته سوم تیر ۱۴۰۵ حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی بیمارستان کیش اعلام کرد: مراجعه کنندگان به دو روش حضوری و غیر حضوری میتوانند نوبت پزشک خود را انتخاب کنند.
مراجعه کنندگان با مراجعه به نشانی kishhospitalfz.com به روش غیر حضوری و یا مراجعه حضوری به باجههای سالن ورودی بیمارستان نسبت به دریافت نوبت پزشک مورد نظر خود اقدام کنند.
بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش، با حضور بیش از ۱۳۵ پزشک متخصص خدمات فوقتخصصی و تخصصی به ساکنان و گردشگران ارائه میکند.
بیش از ۲۵ پزشک متخصص مقیم در بیمارستان کیش فعالیت دارند و بیش از ۱۱۰ پزشک متخصص و فوقتخصص نیز براساس برنامه ریزی در ماه برای ارائه خدمات پزشکی به کیش سفر میکنند.
برای مشاهده برنامه هفتگی حضور پزشکان دربیمارستان کیش اینجا را انتخاب کنید.