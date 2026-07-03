دستور ویژه رئیس سازمان نوسازی مدارس برای تسریع طرح های آموزشی اهر
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور دستور ویژه برای رفع مشکلات تجهیزاتی مدارس و تسریع طرح های آموزشی اهر را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در بازدید از مدارس و طرح های آموزشی شهرستان اهر با صدور دستورات لازم بر رفع مشکلات تجهیزاتی مدارس شهرستان اهر، بر تامین تجهیزات مورد نیاز و تسریع در اجرای طرح های آموزشی تاکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری همه دستگاههای مرتبط برای رفع موانع اجرایی شد.
وی افزود: بحث مولد سازی و قانون تهاتر موجود در این بحث، بسیاری از مشکلات فضایهای آموزشی را حل میکند و لیکن توجه بیشتر مسئولین استانی و شهرستانی به این امر را میطلبد.
خان محمدی توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، ارتقای کیفیت محیطهای یادگیری و تکمیل به موقع طرح های عمرانی را از اولویتهای سازمان نوسازی مدارس کشور دانست و اظهار داشت: با همافزایی مسئولان ملی، استانی و محلی، روند اجرای طرح ها با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد تا دانشآموزان هرچه سریعتر از فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و باکیفیت بهرهمند شوند.
بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در منطقه، بر ضرورت تسریع در تامین اعتبارات مورد نیاز طرح های آموزشی، تکمیل مدارس نیمهتمام و توجه ویژه به نیازهای آموزشی شهرستانهای اهر و هریس تاکید کرد و خواستار تداوم حمایتهای سازمان نوسازی مدارس کشور از طرحهای عمرانی آموزشی این منطقه شد.