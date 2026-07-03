نساجی مازندران در دیداری حساس از هفته ۳۲ لیگ یک، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل هوادار تهران مغلوب شد تا اولین باخت خود را تحت هدایت رضا عنایتی تجربه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نساجی مازندران در مهم‌ترین دیدار هفته سی و دوم لیگ دسته یک، با نتیجه ۲ بر صفر مقابل هوادار تهران شکست خورد تا نخستین باخت خود را پس از حضور رضا عنایتی روی نیمکت این تیم تجربه کند.

این دیدار که در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد، می‌توانست با توجه به نتیجه همزمان مس شهربابک مقابل شناورسازی قشم، جشن قهرمانی زودهنگام نساجی را به همراه داشته باشد، اما شاگردان عنایتی با نمایشی ناموفق، سه امتیاز حساس را از دست دادند.

گل‌های هوادار در دو نیمه متفاوت به ثمر رسید. امیرمحمد ستایش در دقیقه ۴۱ با حضور هوشمندانه در محوطه جریمه، گل اول را وارد دروازه نساجی کرد. سپس در دقیقه ۵۳، امین قاسمی‌نژاد با بهره‌گیری از یک ضدحمله، گل دوم را به نام خود ثبت کرد تا نتیجه نهایی ۲ بر صفر به سود تیم تهرانی رقم بخورد.

شاگردان عنایتی در ادامه تلاش زیادی برای بازگشت به بازی انجام دادند، اما دفاع منسجم هوادار مانع از باز شدن دروازه‌شان شد تا بنفش‌پوشان برای اولین بار در دوران سرمربیگری رضا عنایتی، دست خالی زمین را ترک کنند.

با این نتیجه، هوادار تهران با ۴۹ امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد و نساجی با همان ۶۶ امتیاز در صدر باقی ماند، اما پیروزی مس شهربابک در بندرعباس، اختلاف این دو تیم را به تنها دو امتیاز کاهش داد تا در فاصله دو هفته تا پایان فصل، شانس قهرمانی نساجی با تهدید جدی روبه‌رو شود.

جالب اینکه اولین باخت رضا عنایتی با نساجی، مقابل تیمی رقم خورد که خود او سابقه صعود با آن به لیگ برتر را دارد و این تقابل، طعم تلخی برای سرمربی باتجربه نساجی به جا گذاشت.