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مردم انقلابی ارومیه در صد و بیست و پنجمین شب از شبهای حماسه به یاد رهبر شهید انقلاب تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی ارومیه در صد و بیست و پنجمین شب از شبهای حماسه ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای و لبیک و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب، یکدل و یکصدا فریاد دشمنستیزی سردادند و توطئههای دشمنان علیه کشورمان را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در تجمع شبانه مردم ارومیه در میدان ولایتفقیه، جلوه هایی از وطندوستی، اتحاد، همبستگی اجتماعی و وفاداری به نظام و انقلاب را به نمایش گذاشتند.