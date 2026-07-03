مردم انقلابی ارومیه در صد و بیست و پنجمین شب از شب‌های حماسه به یاد رهبر شهید انقلاب تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی ارومیه در صد و بیست و پنجمین شب از شب‌های حماسه ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای و لبیک و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب، یکدل و یکصدا فریاد دشمن‌ستیزی سردادند و توطئه‌های دشمنان علیه کشورمان را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در تجمع شبانه مردم ارومیه در میدان ولایت‌فقیه، جلوه هایی از وطن‌دوستی، اتحاد، همبستگی اجتماعی و وفاداری به نظام و انقلاب را به نمایش گذاشتند.