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موج گرمای شدید در سواحل شرقی آمریکا فشار بسیاری بر شبکه برق در ایالتهای مختلف وارد کرده و منجر به قطع برق و اختلال در زندگی میلیونها آمریکایی شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هم اکنون میلیونها آمریکایی شدیدترین شرایط گرمای هوا را در حالی که برای برگزاری جشنهای چهارم ژوئیه (روز استقلال آمریکا) در فضاهای باز آماده میشوند، تجربه میکنند.
بر اساس نقشه قطعی برق یک شرکت خدماترسان، بیش از ۲۰۰ هزار مشترک برق در عصر پنجشنبه به وقت محلی، به دلیل گرمای شدید با قطعی روبهرو شدند.
این شرکت برای کاهش فشار بر شبکه، در بخشهایی از برانکس و منهتن ولتاژ برق را پایین آورده و از مردم خواسته است، استفاده از کولر و وسایل پرمصرف را کاهش دهند.
بر اساس اعلام سازمان ملی هواشناسی آمریکا، بیش از ۱۶۰ میلیون نفر در آمریکا تحت هشدار خطر بالای گرما یا خطر بسیار شدید گرما قرار دارند. این وضعیت معمولا با افزایش بیماریها و مرگومیر ناشی از گرما همراه است، مخصوصا زمانی که شبها هم هوا خنک نمیشود.
این موج گرمای بی سابقه در یکی از شلوغترین دورههای سفر در طول سال و نیز برگزاری مراسم و جشنها در فضای باز رخ داده و باعث شده است شهرها مراکز خنککننده بیشتری ایجاد، مسیر مراسم رژه روز چهارم ژوئیه را کوتاه و برنامههای اضطراری را فعال کنند.
گرما، مرگبارترین پدیده آبوهوایی در آمریکا است و سالانه باعث مرگومیر بیشتری نسبت به گردبادها، طوفانها و صاعقهها روی هم میشود.
شبکه سی ان ان آمریکا میگوید، این موج گرما نتیجه یک «گنبد گرمایی» شدید است؛ یک سیستم پرفشار پایدار که هوای گرم را در یک منطقه محبوس میکند. کارشناسان میگویند تغییرات اقلیمی این پدیده را تشدید کرده است.
در شهرهایی مانند بوستون، نیویورک، فیلادلفیا، واشنگتن دیسی و رالی (کارولینای شمالی)، مراکز خنککننده و خدمات عمومی در حال گسترش هستند.
شبکه سی ان ان گزارش داد: در چند شهر اطراف فیلادلفیا در نیوجرسی نیز رژههای چهارم ژوئیه به دلیل گرمای شدید لغو شدهاند.
واشنگتن دیسی وضعیت هشدار گرمای شدید را تا پنجم ژوئیه فعال کرده و مراکز خنککننده و خدمات پزشکی اضطراری را افزایش داده است.
شرکت هواپیمایی دلتا برای فرودگاه لاگواردیا هشدار گرمای شدید صادر کرده است، چرا که گرمای هوا به همراه محدودیتهای عملیاتی، مشکلساز شده است.
شرکت قطارهای ملی آمریکا نیز هشدار داده، ممکن است قطارها در شمال شرق، جنوب شرق و غرب میانه با تاخیر یا کاهش سرعت حرکت کنند.