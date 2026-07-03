معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندار لرستان زمان برگزاری مراسم وداع و بزرگداشت قائد شهید امت در استان را اعلام کرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سعید پورعلی معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندار لرستان ،برنامه برگزاری مراسم‌های رویداد ملی و تاریخی وداع و بزرگداشت قائد شهید امت در استان را اعلام کرد.

زمان و مکان برگزاری این مراسم‌ ها در استان به شرح زیر است:

فردا شنبه ۱۳ تیر، ساعت ۷ صبح: مراسم جامعه دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و کارکنان دستگاه های اجرایی با حضور خانواده شهدا و مردم حق شناس و قدردان

یکشنبه ۱۴ تیر، ساعت ۹:۳۰ صبح: مراسم حوزویان در حوزه ی علمیه کمالیه

دوشنبه ۱۵ تیر، ساعت ۹ صبح: اجتماع بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید و راهپیمایی مردم خداجو از میدان شهدا به سمت مصلی الغدیر

سه‌شنبه ۱۶ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه ی زنان در حسینیه عاشقان ثارالله

چهارشنبه ۱۷ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه عشایر لرستان در حسینیه عاشقان ثارالله

پنج‌شنبه ۱۸ تیر، ساعت ۷:۳۰ صبح: مراسم نیروهای مسلح استان در گلزار شهدای خرم آباد

یکشنبه ۲۱ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم پس از تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدمان در مشهد مقدس در مصلی الغدیر خرم آباد