اعلام مراسم وداع و بزرگداشت قائدشهید امت در لرستان
معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندار لرستان زمان برگزاری مراسم وداع و بزرگداشت قائد شهید امت در استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ سعید پورعلی معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندار لرستان ،برنامه برگزاری مراسمهای رویداد ملی و تاریخی وداع و بزرگداشت قائد شهید امت در استان را اعلام کرد.
زمان و مکان برگزاری این مراسم ها در استان به شرح زیر است:
فردا شنبه ۱۳ تیر، ساعت ۷ صبح: مراسم جامعه دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان و کارکنان دستگاه های اجرایی با حضور خانواده شهدا و مردم حق شناس و قدردان
یکشنبه ۱۴ تیر، ساعت ۹:۳۰ صبح: مراسم حوزویان در حوزه ی علمیه کمالیه
دوشنبه ۱۵ تیر، ساعت ۹ صبح: اجتماع بزرگ مردمی عاشقان رهبر شهید و راهپیمایی مردم خداجو از میدان شهدا به سمت مصلی الغدیر
سهشنبه ۱۶ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه ی زنان در حسینیه عاشقان ثارالله
چهارشنبه ۱۷ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم جامعه عشایر لرستان در حسینیه عاشقان ثارالله
پنجشنبه ۱۸ تیر، ساعت ۷:۳۰ صبح: مراسم نیروهای مسلح استان در گلزار شهدای خرم آباد
یکشنبه ۲۱ تیر، ساعت ۹ صبح: مراسم پس از تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدمان در مشهد مقدس در مصلی الغدیر خرم آباد