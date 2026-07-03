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مردم آذربایجان غربی در صد و بیست و پنجمین شب از شبهای ایستادگی، به مقام شامخ رهبر و آقای شهید ایران ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اجتماع شبانه مردم در صد و بیست و پنجمین شب در میدانها و خیابانهای شهرهای آذربایجانغربی به محملی برای تکریم مقام شامخ رهبر شهید انقلاب و ادای احترام به قائد و آقای شهید ایران بدل شد.
شرکت کنندگان در این تجمعات با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی بر خونخواهی وادامه راه رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای تاکید کردند.