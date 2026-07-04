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روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، برنامه شنبه ۱۳ تیر پروازهای فرودگاه و حرکت شناورهای بندرگاه کیش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۷ شناور مسافربری از ساعتهای ۶:۳۰، ۷:۳۰، ۹، ۱۱:۳۰، ۱۴، ۱۶:۳۰ و ۱۹:۳۰ از بندر کیش به سمت چارک و ۷ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعتهای ۷، ۸:۳۰، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ به مسافران خدمات رسانی میکنند.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.
️برنامه حرکت شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) شنبه کیش ساعت ۵ تا ۲۲ بندر آفتاب به کیش ساعت ۴:۳۰ و ۱۰:۳۰ و از کیش به بنادر چارک و آفتاب ساعت ۷ تا ۱۸ انجام خواهند شد.
براساس برنامه اعلام شده پرواز فرودگاه کیش، شنبه ۱۳ تیر ۵ پرواز ورودی و ۵ پرواز خروجی در فرودگاه کیش تردد خواهند کرد.
پروازهای تهران ساعت ۶، تهران ساعت ۱۱:۴۵، تهران ساعت ۱۴:۰۵، اصفهان ساعت ۱۵:۳۰ و تهران ساعت ۱۸:۳۰ وارد فرودگاه کیش میشوند.
پروازهای اصفهان ساعت ۷، تهران ساعت ۷، تهران ساعت ۸، تهران ساعت ۱۳:۱۵ و تهران ساعت ۱۵:۳۰ فرودگاه کیش را ترک میکنند.
مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۴ و ۴۴۴۸۵۵۰۱ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.