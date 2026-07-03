وزیر امور خارجه سودان اعلام کرد: دولت این کشور آماده است در «ابتکارات صادقانه» برای پایان دادن به جنگ مشارکت کند به شرطی که نیروهای واکنش سریع تروریستی اعلام شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ محی الدین سالم روز جمعه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در مورد وضع العبید در ایالت کردفان شمالی گفت: دولت آماده و پذیرای ابتکارات صادقانه با هدف پایان دادن به این جنگ نیابتی است.

او گفت که چنین ابتکاراتی باید با نقشه راهی که عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ به سازمان ملل ارائه کرد و ابتکاری که کامل ادریس نخست وزیر سودان در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد، همسو باشد.

سالم افزود که نقشه راه سودان خواستار انحلال نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF)، خلع سلاح جنگجویان آن، اجرای ترتیبات امنیتی، اعلام آتش‌بس و آغاز یک روند سیاسی به رهبری ملی و در عین حال استقبال از حمایت بین‌المللی است.

او همچنین درخواست سودان برای تعیین نیرو‌های پشتیبانی سریع به عنوان یک «گروه تروریستی» را تکرار کرد و از کشور‌های حامی این شبه‌نظامیان خواست تا از تأمین سلاح‌های پیشرفته و پهپاد‌هایی که مناطق غیرنظامی را هدف قرار می‌دهند، خودداری کنند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه درباره وقوع یک فاجعه انسانی جدید در استان کردفان شمالی سودان هشدار داد.

ولکر تورک در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که غیرنظامیان در کردفان شمالی در سودان به مدت ۱۸ ماه در شرایطی شبیه به محاصره قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که نیرو‌های پشتیبانی سریع طی سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ در شهر الفاشر سودان مرتکب جنایات علیه بشریت شده‌اند.

بر اساس شواهد و گزارش‌های مستند، امارات با حمایت‌های تسلیحاتی، مالی، پشتیبانی و نظامی نقش اصلی را در حمایت از نیرو‌های «پشتیبانی سریع» در ارتکاب جنایات گسترده علیه مردم سودان و قتل‌عام غیرنظامیان بر عهده دارد.