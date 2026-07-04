استقرار موکب فرهنگی، هنری گیلان برای بزرگداشت عروج امام شهید در تهران
دبیر کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای رحمت الله علیه در گیلان از استقرار موکب فرهنگی و هنری استان گیلان در تهران برای بزرگداشت عروج پیکر مطهر امام شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، دبیر کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای رحمت الله علیه در گیلان با اشاره به برنامههای این ستاد، از استقرار موکب فرهنگی و هنری استان گیلان در تهران برای بزرگداشت عروج پیکر مطهر امام شهید خبر داد.