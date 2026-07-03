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استاندار تهران با تشریح آخرین تمهیدات امنیتی، ترافیکی، درمانی، اسکان، حملونقل و خدماترسانی برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین، از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و امدادی خبر داد و گفت: استان تهران در بالاترین سطح امنیتی قرار دارد و همه ظرفیتهای حاکمیتی و مردمی برای برگزاری باشکوه و ایمن مراسمم به کار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به تشکیل ستادهای ملی و استانی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع اظهار کرد: در سطح ملی، کمیتههای مختلف با مسئولیت وزراء و مسئولان کشور تشکیل شده و سه کمیته استانی نیز برای استانهای تهران، قم و خراسان رضوی با حکم معاون اول رئیسجمهور فعالیت خود را آغاز کردهاند.
در استان تهران نیز بلافاصله پس از ابلاغ مأموریتها، برنامهریزیها و اقدامات اجرایی بر اساس سیاستهای ابلاغی آغاز شد.
متن این گفتگو به شرح زیر است:
مقدمه مجری: تهران در آستانه برگزاری یک رخداد تاریخی و یک مراسم بدرقه و تشییعی است که ماندگار خواهد شد و به همین منظور امشب راجع به کم و کیف برگزاری این مراسم صحبت خواهیم کرد.
سوال: برای این که مردم بدانند که با چه ساختاری دارد این اتفاق مدیریت میشود موافق هستید که از ساختار خود ستاد شروع کنیم کمیتههایی که ایجاد شده و هر کدام ماموریتهایی که عهده دار هستند.
معتمدیان: بر اساس تصمیمی که در سطح کلان کشور گرفته شد ستاد ملی تشییع و وداع به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور آقای دکتر عارف تشکیل شد و این جا هم یک ساختاری تعریف شده کمیتههای زیرمجموعهای که با حضور وزرا و مسئولین ملی کشور بودند و سه تا کمیته استانی هم آقای دکتر عارف حکم زدند تهران، قم و خراسان رضوی که بنا است مراسمات در این سه استان برگزار شود.
ما در سطح استان تهران فعالیتهای خودمان را بعد از ابلاغ آغاز کردیم یکسری هم سیاستها ابلاغ شد توسط در برنامه ریزیهای کلان کشور که ما همه برنامه ریزی هایمان را دقیق تعریف کردیم بر اساس برقراری امنیت مراسمات از مهمترین اولویتها بوده که بالاخره با همکاری و تعامل و هم افزایی که بین نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و با حمایت دستگاه قضایی انشاالله انجام میگیرد مسئولیت برقراری امنیت را دارند که همین امروز بنده در یکی از جلسات امنیتی هم حضور پیدا کردیم که خوشبختانه با توجه به اقداماتی که انجام گرفته و اشراف بسیار خوبی که در اقصی نقاط استان و کشور وجود دارد ما از لحاظ امنیتی در بالاترین سطح امنیتی قرار داریم امیدوارم هستیم که انشاالله هیچ اتفاقی نیفتد با توجه به توان بالایی که نیروهای نظامی، انتظامی و امنتیتی ما در سطح استان و کشور دارند. بحث بعدی برمی گردد به ایمنی مراسمات، بالاخره با توجه به این که ما دو روز از مراسمات مان در مصلای امام خمینی (ره) است و جمعیت قابل توجهی از مردم حضور پیدا میکنند، یکی از توصیههایی که در جلسات ستاد ملی و توسط مقامات ارشد کشور مرتبا به آن تاکید شده بحث ایمنی محل مراسمات است که سلامت مردم لحاظ شود ما در همین مصلی جلسات بسیار متعددی برگزار شد با حضور شهرداری تهران با حضور معاونت عمرانی استانداری و سایر دستگاهها شاید جزئیترین موارد هم که به عنوان یک آسیب مطرح بود شناسایی شد ۴۰۰ موردی که مربوط به اصلاح بود به شناسایی شد توسط شهرداری تهران و سایر دستگاهها رفع شد و به حمدالله از لحاظ ایمن سازی در مصلی، خیابانهای اطرافی که مردم حضور پیدا میکنند رفت و آمد پیدا میکنند مسیر روز بدرقه و تشییع و خیابانهایی که از قبل تعیین شده همه اقداماتی که در راستای ایمن سازی هست انجام گرفته، لذا باز یکی از اصول و سیاستها و رویکردهای ما در بحث ایمن سازی بوده که خوشبختانه با همکاری همه عزیزان انجام گرفته، بحث سلامت مردم از موضوعات اولویت داری بوده که حقیقتا در این زمینه شاید دفتر مقام معظم رهبری هم تیمهایی را مشخص کردند، نظارت میکنند بر مجموعه ستاد، مجموعه کمیتهها که برنامه ریزیها به شکلی انجام بگیرد که سلامت صد در صدی مردم انشاالله در این ایامی که حضور پیدا میکنند از نقاط دور از دور افتادهترین مناطق کشور مردم بالاخره به دنبال این هستند که عاشقانه و با انگیزه بالا حضور پیدا کنند لذا سلامت مردم هم توجه شده به شکل دقیق و در بخشهای مختلف در بخش بهداشت، درمان، در بخش امداد و نجات تدابیر ویژه و حداکثری با همکاری همه بخشها داشتیم هم بخشهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان، هلال احمر، اورژانس، امکاناتی که در حوزه بهداشت و درمان در اختیار نیروهای مسلح بوده کاملا پای کار آمدند.
اگر فرصت بود به صورت کوتاه در مورد آمادگی کمیتههای مختلف را ما محضر ملت عزیز ایران عرض میکنیم. بحث اسکان، بحث تغذیه اینها مسائلی بوده که طبیعتا در بخش خدمت رسانی بوده، یکی از سیاستها هم بحث بعد از سلامت بحث خدمت رسانی بوده که با حفظ کرامت مردم است یعنی شان و کرامت مردم عزیز ما باید حفظ شود در این راستا هم انصافا کارهای ویژهای انجام گرفته شاید در تاریخ کشور ما سابقه ندارد یعنی قطعا سابقه ندارد که این همه امکانات با کمک بخشهای مختلف انجام بگیرد و یکی از سیاستهایی که خیلی هم تاکید روی آن شده این است که ما بتوانیم برنامهها و مراسمات مان را به شکل مردمی برگزار کنیم از ظرفیت مردم و مردمی سازی و مشارکت مردم که خوشبختانه در این زمینه هم انصافا اقدامات بی نظیری انجام گرفته هر چند ما سابقه و تجربه داریم در سنوات گذشته در ایام مختلف در ایام اربعین، اما در این دوره ما گزارشی که بنده میگرفتم بیش از ۶ هزار موکب ثبت نام کرده بودند که بتوانند در تهران ارائه خدمت بدهند. مستحضرید که اینها هم همه افرادی هستند که به صورت شخصی مردم عادی یعنی هزینهای دریافت نمیکنند با هزینههای شخصی میآیند موکب برپا میکنند و خدمات به مردم ارائه میدهند هیئتها، موکب داران، گروههای جهادی، تشکلهای مردم نهاد، اتحادیهها و صنوف یعنی شما فکر نکنم جایی از قلم افتاده باشد از مغازه داران بگیرید صنوف بگیرید اتحادیه داران بگیرید اتاق بازرگانی بگیرید تا کارخانجات، همه عاشقانه خودشان پای کار آمدند خودشان تماس میگرفتند با کمیتههای مربوطه ارتباط میگرفتند که بتوانند نقش داشته باشند یعنی اگر ما بخواهیم نقش مردم را در سیاستهای که اعلام کردیم و در تقسیم وظایف در رأس همه اقدامات قرار دارد.
بسیار وسعت بالایی کار مردمی است که خوشبختانه بحمدالله با زحماتی که دوستان انجام دادند دنبال کردیم. نقشی که دولت و حاکمیت و بخشهای حاکمیتی دارد نقش تسهیل گری و نقش حاکمیتی است یعنی یک جاهایی شما فرض کنید ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و اینها که طبیعتا توسط حاکمیت توسط دولت باید انجام بگیرد، نکتهای که حائز اهمیت است که بنده با توجه به حضوری که در جلسات مختلف ستاد داشتم واقعا این جا دیگر رقابتی نیست که کسی بخواهد گزارش کاری بدهد این جا همه اقدامات، همه تلاشهایی که انجام میگیرد بدون تابلو، بدون این که صنفی نگری باشد، صرفا به جهت این است که بتوانیم دین خودمان را به قائد امت ادا کنیم قائد عظیم الشانی که ۶۰ سال از عمر پربرکت خودش را مجاهدتهایی که داشتند در خدمت به اسلام و در خدمت به ایران و در خدمت به ملت بزرگ ایران همه مردم از سراسر کشور به دنبال این هستند که نقشی ایفا کنند ما تماسی داشتیم با استانداران محترم در استانهای مختلف واقعا حضور مردم برای شرکت در مراسمات بی نظیر است، یعنی از دورافتادهترین مناطق شرقی ما در روستاها در شهرها در بخشها، مردم به دنبال این هستند که به هر شکلی که شده خودشان را به تهران برسانند و در این مراسمات حضور پیدا کنند لذا ما هم وظیفه مهمی بعهده ما گذاشته شده ما بعنوان خادمان و خدمتگزاران در همه ردهها، مدیران و کارکنان همه کسانی که بالاخره مسئولیت دارند در این قضیه شبانه روز تلاش میکنند که انشاالله ما بتوانیم خدمتگزار خوبی باشیم یعنی مراسم انشاالله به شکلی انجام بگیرد مردم عزیز ما با سلامت از مسیر مقاصد خودشان در مبدا حضور پیدا کنند در تهران هم انشاالله بعد از انجام مراسمات به سلامتی به منازل خودشان برگردند.
تدابیر حداکثری داشتیم این اطمینان را به مردم عزیز میدهیم که انشاالله با همراهی که خود مردم انجام میدهند ما تدابیر داریم پیش بینیهای لازم را انجام دادیم همه امکانات را پای کار آوردیم منتها باید طبیعتا مردم هم به توصیههایی که از طریق مراجع رسمی انجام میگیرد یکی از نکاتی که واقعا باید مردم عزیز توجه کنند این است که اخبار را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند بعضا در همین ایام ما دیدیم اخبار جعلی، اخبار کذب، ناموثق در شبکهها پخش میشد و نگرانیهایی برای مردم ایجاد میکرد؛ لذا خواهشی که داریم حتما مردم از طریق مراجع رسمی به ویژه صدا و سیما و خبرگزاریهای رسمی اطلاعیهها و اخبار مورد نیاز خودشان را انشاالله بتوانند دریافت کنند. اگر اجازه بدهید در رابطه با کمیتهها من چند نکته اشاره کنم در بحث اسکان ما بزرگترین شرایط را فراهم کردیم برای اسکان مردم عزیزی که از سراسر کشور حضور پیدا میکنند، یعنی این مسئولیت بزرگ را ما به عهده شهرداری تهران گذاشته شده، مدارس چند هزار مدرسه ما در استان تهران داریم که بخشی از آن را خود آموزش و پرورش که با دستوری که آقای وزیر محترم دادند تجهیز کردند. مساجد که واقعا یک ظرفیت بسیار خوبی است که در اختیار زائران عزیز قرار داده خواهد شد تجهیز شده، ورزشگاهها تجهیز شدند، پارکها و تفرجگاههایی که بیش از ۵۰-۶۰ محترم از شهرداری محترم تهران آمدند تجهیز کردند، هر کدام از اینها بر اساس ضرورت به این معنا نیست که واقعا نیاز به استفاده از اینها بشود ما به جهت اینکه واقعا حتی در برنامه ریزیها طوری برنامه ریزی کردیم که حتی یک نفر هم این جا بدون اسکان نباشد. یعنی بحث اسکان برای ما اهمیت داشته با توجه به شرایط اقلیمی، لذا در شهرستانها ما آمدیم لایههای دومی را طراحی کردیم ۱۶ شهرستانی که یکی تهران است یکی ۱۵ شهرستان ما ستادهایی به ریاست فرمانداران تشکیل دادیم با همکاری همه دستگاههای شهرستانی یک ظرفیت اسکان هم در شهرستانها ایجاد کردیم بر اساس اولویت شهرستانهایی که نزدیک تهران هستند مثل شهر ری، اسلامشهر.
سوال: نکاتی که جنابعالی میفرمایید شاید برخی از مخاطبین ندانند که پشت این برنامه ریزی چه اتفاقات مهمی افتاده یعنی الان شما اشاره میکنید که بحث اسکان را تمهید کردید ولی ما فقط داریم یک جمله اسکان را میگوییم یک جمله تغذیه را میگوییم ولی پشت این ماجرا یک لجستیک و پشتیبانی عجیب و غریبی باید اتفاق بیفتد به جهت این که پیش بینیها این است که در یک حجم بالایی رخ خواهد داد انشاالله.
معتمدیان: قطعا همین است یعنی شما اگر انشاالله حالا بعد از مراسم فرصتی بشود حتما مستندسازی که با زحمات صدا و سیما انجام میگیرد واقعا بررسی بشود مدلی از کارآمدی سیستم جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف است که ما در کمترین زمانی که داشتیم بیشترین برنامه ریزیها و تمهیدات را داشتیم به جهت این که واقعا ما دوست نداریم حتی یک نفری که از اقصی نقاط کشور دوست دارند در این مراسم شرکت کنند زمینه حضور این عزیزان فراهم نباشد لذا تلاش ما این بوده که از همه ظرفیتها استفاده شود همه پتانسیلهای استان را پای کار آوردیم و انصافا هم نقش مردم نقش بسیار بی بدیلی بوده در این زمینه. در بحث تغذیه هم باز بخشهای مردمی هستند یعنی جاهایی که اسکان انجام میدهند موکبهایی که زده میشود طبیعتا از طریق بخشهای مردمی، هیئتها و موکب داران و گروههای جهادی است و مجموعه شهرداری مسئولیت بخش هم بعهده آن است با توجه به این که شهرداری تهران ظرفیت و پتانسیل بسیار خوبی است دو سه تا از کارهای مهم و کمیتههای مهم مسئولیت آن به شهرداری محترم تهران قرار داده شده هم اسکان هم تغذیه و هم حمل و نقل شهری، بحث حمل و نقل هم در دو حوزه است یک حمل و نقل از مقصد به مبدا یعنی تهران یکی هم از داخل شهر تهران حمل و نقل با توجه به این که در روزهای آتی ما یکسری محدودیتهایی داشته باشیم حتما نیاز است که حمل و نقل درون شهری هم انجام بگیرد خود حمل و نقل هم هم حمل و نقل ریلی هم هوایی و هم حمل و نقل جادهای داریم امروز عصری بنده با رئیس سازمان راهداری کل کشور جناب آقای اکبری صحبت میکردیم بحمدالله تمهیدات خیلی خوبی داشتند بیش از ۱۲ هزار اتوبوس از همه استانها از سراسر کشور تهیه شده بارگذاری شده و هموطنان عزیز ما میتوانند از طریق مراجعه به سامانههایی که هست بلیت تهیه کنند. یک تمهیدی هم قرار دادند بخاطر این که ما بتوانیم برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم عزیزانی که بلیت رفت و برگشت هم میگیرند ۱۰ درصد تخفیف به اینها داده میشود از طرفی هم ما مجموعه کمیته حمل و نقل ما اشراف بیشتری خواهند داشت که بتوانند برنامه ریزی برای رفت و برگشت مردم عزیز را داشته باشند. در داخل شهر هم با توجه به این که ما پیش بینیهای متعددی کردیم یعنی حلقههای متعددی در سطح شهر تهران پیش بینی شده توسط پلیس مطالعه شده، بررسی شده طرحهای بسیار خوب و علمی و کارشناسی است که ما متناسب به حضور مردم قطعا اعمال اجرای طرحها را خواهیم داشت یکی از حلقههای اصلی بحث مبادی ورودی تهران است یعنی در ۱۴ نقطه اصلی شهر تهران ما ۱۴ اردوگاه یا کمپین گاههای بزرگی پیش بینی کردیم که زمینه هم پارک خودروهای مردم که از استانهای مختلف میآیند از غرب کشور از شرق کشور.
سوال: اینها اطلاعاتش روی سامانهای، روی سایتی اینها هست؟
معتمدیان: بله سامانهای است که دقیقا من حضور ذهن ندارم مربوط به دوستان شهرداری تهران است که در برنامههای مختلف هم زیرنویس شده، مردم میتوانند مراجعه کنند. البته ما یک کار خوبی هم که انجام دادیم یک لایه پشتیبانی استانی هم داریم یعنی هم شهر تهران هم شهرستانهای تهران و هم استانهای کشور یعنی ما برای هر منطقه تهران یک استان یا بعضا بعضی از مناطقی که پرجمعیت است دو تا استان مشخص کردیم که در کدام منطقه اسکان پیدا کنند که از قبل از مراسم عزیزان ما در شهرداریها در مجموعه سپاه در مجموعه استانداری آمدند اماکنی که مربوط به اسکان است زائرین عزیز مشخص کردند یک بخشی از حمایتها هم از طریق خود استانها بعنوان استانهای معین انجام میگیرد یعنی کار کاملا تشکیلاتی سازماندهی است که تقسیم کاری است انجام گرفته و لایه بندیهای متعدد و سناریوهای متعدد، یعنی ما به صورت اقتضائی با توجه به شرایطی که پیش میآید طبیعتا تصمیم گیری میکنیم در همین رابطه هم دستگاههای مختلف اتاقهای وضعیت دارد یعنی اورژانس ما، هلال احمر ما، بحث پلیس راهور و دستگاههای مختلف و یک اتاق وضعیت مرکزی هم ما پیش بینی کردیم آنجا نماینده تام الاختیار دستگاهها چه استانی و چه ملی حضور دارند با مسئولیت اقای سردار حسن زاده فرمانده محترم سپاه تهران که مسئولیت اجرایی همه کمیتهها را به عهده دارند و شبانه روز هم انصافا تلاش کردند یعنی اورژانس، هلال احمر، پلیس راهور و دستگاههای مختلف و یک اتاق وضعیت مرکزی هم پیش بینی کردیم، آن جا نماینده تام الاختیار دستگاهها، چه استانی و چه ملی حضور دارند، با مسئولیت سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران که مسئولیت اجرایی همه کمیتهها را به عهده دارند و شبانه روزی تلاش کردند، این اتاق وضعیت بر مبنای وضعیتهایی که میآید، اطلاعات، آمار و اخباری که میآید تصمیم میگیریم که یک ترافیک روانی داشته باشیم که مردم معطل نداشته باشند.یک جاهایی حتما پلیس راهور با استانها در ارتباط است و تصمیم گیریهای لازم گرفته میشود، این مبادی ۱۴ گانه در شرایطی است که ما شاید به خاطر ترافیکهایی که در تهران انجام میگیرد، اجازه خودروهای سواری داده نمیشود، خودروها در این کمپینگها و پارکینگها پارک شده و امکان اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی، بهداشتی و فرهنگی در این اردوگاهها فراهم است.
سوال: خودروها امکان ورود به تهران را نخواهند داشت و راهنمایی میشوند به سمت این مراکز؟
معتمدیان: در شرایطی که ترافیک باشد.
سوال: الان قطعی نیست، در شرایطی که پیش میآید پلیس تصمیم میگیرد و براساس ترافیکی و وضعیتی که است، دنبال این هستیم که وضعیت مدیریت شدهای باشد، در این راستا مردم نقش مهمی دارند.
یعنی هم مردم عزیزی که ساکنین شهر تهران، ساکنین استان تهران همراهی بیشتری داشته باشند، توفیق میزبانی عاشقان امام عزیزمان را داریم، که عاشقانه دارند از اقصی نقاط کشور حضور پیدا میکنند.
معتمدیان: ما تلاش میکنیم که برنامههای مان برنامههای بسیار دقیق و کار کارشناسی توسط دستگاههای تخصصی انجام گرفته شده، انجام شود، لازمه اش همراهی مردم است، همراهی مردم نقش صدا و سیما و دستگاه هاست که ما بتوانیم این اطلاع رسانی دقیق را از طریق دستگاههای تخصصی به مردم عزیزمان برسانیم؛ لذا توصیه اول این است که مردم از استانهای مختلف حتما با وسایل حمل و نقل عمومی بیایند، جاهایی که قطارست با قطار، جایی که امکان اتوبوس است با اتوبوس، در شرایطی که امکان ارائه خدمات از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی نباشد، مردم از خودروهای سواری استفاده کنند، آن جا هم توصیه ما این است که حتما تک سرنشین مسافرت نکنند، در تهران حضور پیدا نکنند، حتما به صورت گروهی یا خانوادگی باشد که ما بتوانیم یک بخشی از ترافیک از این طریق انجام دهیم، واقعا ارائه خدمات در طول مسیر مشکل است، بحث بنزین و اینها که هر چند تدابیر وزارت نفت انصافا تدابیر بسیار خوبی بوده، هم در بحث گازوئیل، علی رغم همه محدودیتها بوده، پیش بینیهای حداکثری انجام گرفته که مشکلی برای مردم عزیز ما به وجود نیاید، در بحثهای بهداشت و درمان هم ما سه تا دانشگاه تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران داریم که جهت هماهنگی بیشتر شده، دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان محور قرارگرفته و هماهنگیها انجام گرفته و ما ۱۶۰-۷۰ بیمارستان و مرکز درمانی در سطح استان تهران داریم، این جا ماموریتهایی داده شده و ۸۰-۹۰ تا از بیمارستانهایی که ژنرال هستند به صورت شبانه روز آماده ارائه خدمات احتمالی هستند، امیدواریم نیازی به خدمات این چنینی نباشد، مردم در صحت و سلامت به شهرهای خودشان برگردند، وظیفه ماست که تدابیر حداکثری داشته باشیم، در این زمینه هم هماهنگی بسیار خوبی هم بخش دولتی و هم بخش بیمارستانها و مراکز درمانی، نیروهای مسلح و حتی بخش خصوصی حتی بیمارستانها و مراکز درمانی بخش خصوصی پای کار آمدند و ارائه خدمت داشته باشند.
در لایههایی که مربوط به مصلی شش بیمارستان سیار پیش بینی شده، ظرفیت ۶۰۰ تخت پیش بینی شده و ما روز گذشته به اتفاق آقای عارف بازدیدی داشتیم از یکی از بیمارستانها که کاملا بسیار بسیار با تجهیزات پیشرفته تجهیز شده بود که حتی امکان در صورت نیاز امکان عملهای جراحی در این بیمارستانهای سیار پیش بینی شده و هیچ نگرانی در جهت ارائه خدمات بهداشت و درمان نداریم.
بحث امداد و نجات که یکی از فازهای اصلی یکی هلال احمر و یکی اورژانس است که در استان تهران از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردارند و هم توان نیروی انسانی، مخصوصا هلال احمر بحث داوطلبانه خوشبختانه در سالهای اخیر جمعیت ۴ میلیون نفری، جمعیت هلال احمر توانسته سازماندهی کند، در این ایام به کارگیری میشوند.
این عزیزان آمدند همه امکانات مورد نیاز خودشان در لایههای بعدی، بعد از حلقه اصلی مصلی است، هر کجا که مسیر زائرین است، هرکجای که محل اسکان است، هر کجا که محل تشییع در روز دوشنبه است پیش بینیهای حداکثری از لحاظ استقرار نیروها و اکیپهای امدادی و نجات انجام گرفته، از لحاظ آمبولانس، آمبولانس اتوبوسهایی که پیش بینی شده، موت
ورلانسهایی که پیش بینی شده و در همین ایام هم ارتقا دادیم ناوگان موتورلانس تهران بالاترین ظرفیت را دارد، بیش از ۳۰۰ موتورلانس پیش بینی شده که در این ایام در تهران مستقر شوند که در صورت ضرورت داروهایی که مورد نیازست، سرم تراپی که باید انجام بگیرد، کاملا انبارهای متعدد در بخشهای متعدد پیش بینی شده که در صورت ضرورت بتوانیم در خدمت مردم عزیز و ملت قدردان مان باشیم.
ما با افتخار اعلام میکنیم به عنوان خدمت گذار مردم در همه بخشها در کنار همدیگر همه دستگاهها آماده میزبانی و مهیای میزبانی مردم عزیزمان از سراسر کشور عزیزمان ایران اسلامی هستیم.
سوال: کمتر از هشت ساعت دیگر بنا بر آن چه اعلام شده زمان داریم تا آغاز رسمی مراسم در مصلی تهران که راس ساعت ۶ صبح درها باز خواهد شد و پذیرش زائرین اتفاق میافتد، چون آغاز مراسم از آن جا خواهد بود، راجع به آن چیزی که در مصلی اتفاق میافتد، برنامه ریزیها و اقدامات پیش رو بفرمایید؟
معتمدیان: نکتهای که تاکید میکنم، ساعت ۶ که اعلام کردیم خواهشا مخصوصا عزیزانی که از سایر استانها میآیند، رأس ساعت ۶ درهای مصلی باز میشود، قبل از ۶ نیست، طوری برنامه ریزی کنند که از ساعت ۶ به بعد باشد.
خواهشی که از همشهریها و هم استانیها داریم این است که طوری برنامه ریزی کنند که در این دو روز یک بار در مراسم شرکت کنند، با توجه به حضور میلیونی که مردم دارند، حتما این موارد در نظر گرفته شود که به صورت شناور مردم حضور پیدا کنند و امکان ایستایی اگر فراهم شود، متاسفانه باعث توقف میشود و از جهتی مردمی که از نقاط مختلف کشور حضور پیدا کردند شاید امکان حضور در مصلی را پیدا نکنند.
پیش بینیهایی انجام گرفته با توجه به همه مسائل ایمنی که یک کریدوری در مصلی تعریف کردیم، ورودیهای مختلف و کریدور خروجیهایی هم دارد، از یک نقطه وارد شده و از یک نقطه دیگر باید خارج شود، لذا خواهش داریم توقف نداشته باشند، این که این جا بمانند حداکثر ده تا ۱۵ دقیقه بتوانند حضور داشته باشند، از مسیری که وارد شده از همان مسیر خارج میشوند.
استانهایی که همجوار ما هستند، خواهشی که داریم حضورشان نیم روز باشد، در برنامه ریزیهای مان بتوانیم ارائه خدمات و برنامه ریزی جدی داشته باشیم، استانهایی که از مناطق دوردست حضور پیدا میکنند، حداکثر حضورشان یک روز باشد.
در بحث خروج میهمانان عزیز برنامههایی داریم، پلیس طراحیهایی انجام داده، پیش بینیهایی انجام داده که مدیریت بهتری در شهر تهران داشته باشیم، در دولت مصوب شد، روز شنبه تا سه شنبه تعطیل اعلام کردیم، هر چند روز دوشنبه همه استانهای کشور تعطیل هستند، صرفا در تهران، شنبه، یکشنبه و سه شنبه اضافه کردیم، در جهت رفاه حال زائرین و میهمانان عزیزی است که حضور پیدا میکنند، مردم عزیز تهران در این ایامی که میزبان هستیم، تلاش کنند که کمتر از وسایط حمل و نقل شخصی استفاده کنند، از مترو، اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی باشد که بتوانیم مدیریتی بر شهر تهران داشته باشیم.
در داخل مصلی امکانات حداکثری پیش بینی شده در بحث امداد، نجات، بهداشت و درمان خدماتی که داده میشود، خدمات محدودی است، چون نمیخواهیم ایستایی داشته باشیم، خدماتی که ارائه میشود به زائرین در رینگها و حلقههای بعدی مصلی هستند، دورتادور مصلی ۵-۶ زائرسرای بسیار بزرگ در حد ۲۰-۲۵ هکتار با امکانات لازم، که بیش از ۷-۸ خدمت ارائه میشود، اسکان موقت، تغذیه، آب آشامیدنی باتوجه به فصل گرماست پیش بینیهای مختلفی داشتیم، هم تانکرهای آب آشامیدنی بهداشتی که توسط وزارت نیرو در اختیار برنامه و متولیان برنامه قرار داده شده، بیش از ۳۰۰ تانکر پیش بینی شده در شهر تهران استفاده شود، شیرهای برداشتی که لحاظ شده، در داخل خود مصلی مسیرهای مختلف شیرهای برداشت گذاشتند، تلاش کردیم در مسیر عبور مردم بتوانند آب آشامیدنی بهداشتی داشته باشند.
جاهایی که نیاز به آب معدنی بوده، تدابیری هم در این زمینه انجام گرفته است.
سوال: امروز مراسم ادای احترام هیئتهای عالی رتبه خارجی را داشتیم، جزئیاتی مایلید از این مراسم بفرمایید؟
معتمدیان: کمیته اش مربوط به وزارت امور خارجه است، کلیاتی که به مردم عزیز ارائه کنم، پخش مستقیم داشتیم، از صد کشور، صد هیئت داشتیم، که افراد متنفذ، شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از صد کشور بودند که در برنامههای امروز حضور پیدا کردند جهت ادای احترام به پیکر مطهر قائد شهید ما، از ۵۰ کشور ما، ۵۰ هیئت حضور پیدا کردند، که مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی در ردههای مختلف قرار گرفت، ازروسای جمهور، نخست وزیران، روسای مجالس، نائب رئیس مجالس، مابقی مربوط به نمایندگان ویژه دولتهای کشورهایی بودند که امروز در این مراسم حضور پیدا کردند، استقبال خیلی خوبی بود که از ناحیه کشورهای مختلف انجام گرفت و ما توفیق داشتیم که میزبان این عزیزان در مصلی امام خمینی باشیم.
سوال: اگر توصیهای به مردم دارید برای هرچی بهتر برگزاری این مراسم یا نکته باقی مانده که سوال نکردم، بفرمایید؟
معتمدیان: توصیهها که از طریق دستگاهها حضور پیدا میکنند در رسانه ملی و مطرح میشود، دو سه تا تاکید مجدد، یکی در بحث حمل و نقل است که حتما عزیزان از حمل و نقل عمومی استفاده شود، از قطار و ریل باکس و از اتوبوس، در هر کجایی که امکان است برای رفت و آمدها استفاده شود که توصیههای بهداشتی توجه بشود، با توجه به این که فصل گرماست، توصیههای جزئی است که کارشناسان، پزشکان مطرح میکنند، توجه کنند، مصرف نوشیدن آب است، کلاه، عینک، آفتابگیر مواردی که بارها در زیرنویسهای برنامههای شما مطرح شده، کسانی که دارای بیماریهای زمینهای هستند، مثل بیماری تنفسی، بیماریهای قلبی باید دقت کنند در مراکز ازدحامی حضور پیدا نکنند.
خردسالان و عزیزانی که سالمند هستند، اینها باید دقت بیشتری کنند که در لایههای ازدحامی حضور پیدا نکنند، مراقبت بیشتری انجام شود.
ما نمیخواهیم توفیق زیارت و وداع با مقام عظمی ولایت امام شهیدمان سلب شود، تمام هم و غم ما این است که بتوانیم زمینه حضور عاشقان و دلدادگان امام عزیز را فراهم کنیم، اینها توصیههایی است که باید به آن دقت شود، اگر بناست حضور پیدا کنند، حتما در حلقههای بعدی باشند، حتما نیاز نیست همه مردم در مصلی حضور پیدا کنند، در روز نماز پیش بینیهای خوبی انجام گرفته که در خیابانهایی که بعد از مصلی است، در قسمت شرقی، خیابان شریعتی، هم بحث صوتی و امکان برپایی نماز فراهم شده، از ازدحام در خود مصلی باید جلوگیری شود و این روان سازی حرکت مردم و سیال بودنی است که ان شاءالله مورد توجه قرار گیرد.
سوال: راجع به مراسم تشییع که دوشنبه برگزار خواهد شد، نکتهای باقی مانده بفرمایید؟
معتمدیان: براساس اطلاعیهای که صادر شده، ساعتش شش صبح است، مسیر اصلی اعلام شده، مسیر اصلی به این معنی نیست که در همین مسیر باشد، به دلیل حضور میلیونی که مردم دارند به خاطراین است که همه مردم بتوانند حضور پیدا کنند.
عین مدل راهپیمایی ۲۲ بهمن است، یعنی یک مسیرهای اصلی، یک مسیرهای فرعی است، البته از تا به نمیشود گفت، از میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، شهید لشکری، خیابانهای اصلی هستند و خیابانهای فرعی که مردم تهران آشنایی دارند، اینها مرتب دارد در شبکههای تلویزیونی به اطلاع مردم عزیز رسانده میشود.
سوال: نکتهای باقی مانده؟
معتمدیان: نکته آخر در رابطه با تشییع است در مسیری که راهپیمایی است، دستگاههای دولتی، مساجد، مدارس اینها ابلاغ کردیم که حتما بازگشایی بشود در همین روز، یعنی ما به جهت این که مانعی در حرکت مردم نباشد، زدن موکبها در مسیر حرکت عزیزان ممنوع کردیم.
بناست این خدمات یا در خیابانهای فرعی یا در مساجد، مدارس، وزارت خانهها، بخش خصوصی، هر امکانی که در این مسیراست ان شاءالله در خدمت مردم باشیم.