\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u067e\u0648\u0631 \u0645\u0635\u0637\u0641\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0645\u062a\u0647\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u062a\u0639\u0642\u06cc\u0628 \u0648 \u06af\u0631\u06cc\u0632 \u0648 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.