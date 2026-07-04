به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵، ۱۹ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۴ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۶ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۰ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۳ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۳ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

امام صادق علیه‌السلام فرمود: اِنَّ صاحِبَ الدّینِ فَکَّرَ فَـعَـلَـتهُ السَّکینَةُ وَ استَـکانَ فَـتَواضَعَ وَ قَنِعَ فَاستَغنى وَ رَضىَ بِما اُعطىَ وَ انفَرَدَ فَکُفىَ الخوانَ وَ رَفَضَ الشَّهَواتِ فَصارَ حُرّا وَ خَلَعَ الدُّنیا فَتَحامَى الشُّرورَ وَ اطَّرَحَ الحَسَدَ فَظَهَرتِ المَحَبَّةُ وَ لَم یُخِفِ النّاسَ فَـلَـم یَخَفهُم وَ لَم یُذنِب اِلَیهِم فَسَلِمَ مِنهُم وَ سَخَت نَفسُهُ عَن کُلِّ شَى ءٍ ففازَ وَ استَکمَلَ الفَضلَ وَ اَبصَرَ العافیَةَ فَاَمِنَ النَّدامَةَ.

آدم دین دار، چون مى اندیشد، آرامش بر جان او حاکم است. چون خضوع مى کند متواضع است. چون قناعت مى کند، بى نیاز است. به آنچه داده شده خشنود است. چون تنهایى را برگزیده از دوستان بى نیاز است. چون هوا و هوس را رها کرده آزاد است. چون دنیا را فرو گذارده از بدى‌ها و گزندهاى آن در امان است. چون حسادت را دور افکنده محبتش آشکار است. مردم را نمى ترساند پس از آنان نمى هراسد و به آنان تجاوز نمى کند پس از گزندشان در امان است. به هیچ چیز دل نمى بندد پس به رستگارى و کمال فضیلت دست مى یابد و عافیت را به دیده بصیرت مى نگرد پس کارش به پشیمانى نمى کِشد. (امالى مفید، ص ۵۲، ح ۱۴)

احکام شرعی:

علم به نجاست لباس در اثناى نماز

سوال: نمازگزارى در حال نماز خواندن و یا در پایان نماز متوجه مى شود که بخشى از لباسش و یا بخشى از فرش محل اقامه نمازش نجس مى باشد حکمش چیست؟ و تکلیف نمازش چه مى باشد؟ لطفاً مارا راهنمائى کنید.

جواب: نجس بودن فرش ضررى به نماز نمى‌زند مگر در صورتى که فرش و یا بدن و یا لباس نمازگزار،‌تر باشد به طورى که نجاست فرش به بدن یا لباس سرایت کند؛ و در مورد لباس چنانچه بعد از نماز متوجه شود که لباسش نجس بوده، نمازى که خوانده صحیح است و اگر در اثناى نماز متوجه شود که لباسش از قبل نجس بوده در وسعت وقت نماز باطل است ولى اگر در وسط نماز لباسش نجس شود و وقت هم داشته باشد چنانچه آب کشیدن لباس یا عوض کردن یا بیرون آوردن آن، نماز را به هم نزند باید در بین نماز لباس را آب بکشد یا عوض کند و یا اگر لباس دیگرى عورت را پوشانده، لباس را بیرون آورد والا باید نماز را بشکند و با لباس پاک نماز بخواند. (استفتائات مقام معظم رهبری)