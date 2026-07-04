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مدیرعامل شرکت راهآهن روسیه اعلام کرد این شرکت آمادگی دارد حملونقل غلات به ایران را از طریق کریدور بینالمللی شمال – جنوب توسعه دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کانال شرکت راهآهن روسیه در بیانیهای به نقل از اولگ بلوزروف مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: ما آماده توسعه حمل و نقل غلات روسیه به ایران هستیم. روند حمل و نقل در ژانویه تا ژوئن مثبت بوده است. ۶۵ هزار تن غلات از طریق آستارا به ایران حمل شده که بیش از چهار برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
بلوزروف افزود: ما در ماه ژوئن نشانههایی از افزایش حمل و نقل بار از طریق آستارا را مشاهده کردهایم. ۵۵۵ TEU [معادل کانتینر ۲۰ فوت]که ۳.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و ۴۷.۵ هزار تن بار که یک افزایش ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد، از طریق این مسیر حمل شده است.
روز جمعه مدیران عامل شرکتهای راهآهن جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان با امضای یادداشت تفاهم سهجانبهای بر تقویت جذابیت حملونقل ریلی بار میان سه کشور در چارچوب کریدور بینالمللی شمال-جنوب تأکید کردند.
این کشورها همچنین توافق کردند که با همگامسازی سیستمهای تبادل داده و روی آوردن به فناوری حمل و نقل بدون کاغذ، یک «کریدور دیجیتال» ایجاد کنند.