به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت دفاع فنلاند روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: آنتی هاکانن وزیر دفاع فنلاند به نیرو‌های دفاعی اجازه داده است تا سامانه دفاع هوایی پیشرفته زمین‌پایه کوتاه‌برد را از شرکت سوئدی ساب خریداری کنند. این خرید پوشش منطقه‌ای پدافند را در سراسر فنلاند تقویت خواهد کرد.

در این بیانیه اشاره شده است که این پدافند نسخه پیشرفته‌ای از سامانه موشکی زمین به هوای متحرک نیرو‌های دفاعی فنلاند است و تأکید شده است که این سامانه جدید، قابلیت‌های این کشور را برای مقابله با پهپاد‌ها و جنگنده‌ها افزایش خواهد داد.

هاکانن تصریح کرد: ما در حال توسعه سامانه دفاع هوایی فنلاند در مقابل طیف کاملی از تهدیدات هستیم. حفظ آمادگی ما نیازمند سیستم‌های مناسب و مدرن برای هر نوع تهدید است. این خرید تنها بخشی از یک بسته بزرگتر است.

هفته گذشته فنلاند قانونی را تصویب کرد که ممنوعیت مربوط به تسلیحات هسته‌ای را لغو می‌کند؛ اقدامی که حاکی از افزایش تنش میان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و روسیه در مرز‌های شرقی این ائتلاف نظامی است.

بر اساس این قانون جدید، واردات، انتقال، تأمین و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای در فنلاند برای اهداف دفاع ملی مجاز خواهد بود.

دولت فنلاند در توجیه این تصمیم به «محیط امنیتی غیرقابل پیش‌بینی» اشاره کرده و افزوده است که در شرایط کنونی، این کشور قصد میزبانی از هیچ سلاح هسته‌ای را ندارد.

پیش از این، «قانون انرژی هسته‌ای» مصوب سال ۱۹۸۷ استقرار هرگونه سلاح هسته‌ای در خاک فنلاند را ممنوع کرده بود.

آنتی هاکانن وزیر دفاع فنلاند گفت قانون سال ۱۹۸۷ پس از عضویت این کشور در ناتو در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) وضع دشواری ایجاد کرده بود.