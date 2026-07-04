استان‌های بغداد، ذی قار و واسط عراق، چهارشنبه این هفته به مناسبت تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در شهر‌های مقدس کربلا و نجف تعطیل اعلام شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «عطوان العطوانی» استاندار بغداد روز جمعه، دستورالعملی مبنی بر تعطیل رسمی این استان در روز چهارشنبه آینده صادر کرد.

در بیانیه دفتر استاندار بغداد آمده است: «بر اساس دستورالعمل‌های عطوان العطوانی استاندار بغداد، تصمیم گرفته شده است که ساعات کاری رسمی در ستاد استانداری بغداد و تمام ادارات وابسته به آن در روز چهارشنبه آینده، ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، به مناسبت تشییع پیکر مطهر شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای (رحمه الله علیه) رهبر انقلاب اسلامی به حالت تعلیق درآید.»

در این بیانیه آمده است: «ساعات کاری رسمی از روز پنجشنبه طبق روال تعیین شده از سر گرفته خواهد شد.»

همچنین شورای استان «ذی قار» از تعلیق ساعات کاری رسمی در چهارشنبه آینده به مناسبت تشییع پیکر مطهر شهید آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای خبر داد.

در بیانیه‌ای که شورای استان ذی‌قار صادر کرده، آمده است: «شورای استان ذی‌قار تصمیم گرفته است که به مناسبت تشییع پیکر مطهر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، ساعات کاری رسمی را در تمام ادارات دولتی این استان به استثنای اداره بهداشت و ادارات و مؤسسات بهداشتی وابسته به آن در چهارشنبه آینده به حالت تعلیق درآورد.»

این بیانیه افزود:«تصمیم به تعلیق کار به منظور فراهم کردن امکان شرکت شهروندان در مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله العظمی خامنه‌ای و بزرگداشت این مناسبت است، در حالی که موسسات بهداشتی برای اطمینان از ارائه خدمات پزشکی به شهروندان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.»

شورای استان واسط نیز به تعلیق ساعات کاری رسمی در چهارشنبه آینده رای داد تا عزاداران بتوانند در مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کنند.

بر اساس اعلام مقامات عراق، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت الله خامنه‌ای عصر روز سه شنبه هفته آینده به نجف خواهد رسید و مراسم رسمی تشییع با حضور دولتمردان دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد.

بر این اساس، پیکر مطهر امام شهید، ساعت ۶ صبح چهارشنبه با حضور میلیون‌ها عراقی از کوفه تا نجف تشییع می‌شود و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.