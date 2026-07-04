به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عطارزاده سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در برنامه گفتگوی ویژخبری گفت: آیین رسمی و مردمی بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید از ساعت 6 صبح در مصلای امام خمینی (ره) تهران به صورت عمومی آغاز خواهد شد.مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: الان تصور‌ها این است که مراسم از ساعت ۶ صبح روز شنبه تازه آغاز می‌شود، در حالی که پیش از آن هم مراسم دیگری از جمله مثلا ادای احترام هیئت‌ها خارجی را امروز داشتیم یا قبل‌تر از آن. مایل هستیم که از این جا شروع کنیم تا پیش از آغاز رسمی مراسم در مصلای تهران چه اتفاقاتی قبل‌تر از آن بعنوان جزئی از این مراسم اتفاق افتاده؟

عطارزاده: بله همانطور که شما هم فرمودید به صورت رسمی آیین بدرقه اقای شهید ایران از فردا شنبه سیزدهم تیرماه شروع می‌شود و طبق اطلاع رسانی‌هایی هم که از طریق ستاد برگزاری مراسم کردیم ما انشاالله فردا از ساعت ۶ صبح در مصلای امام خمینی وداع مردم را با پیکر مطهر رهبر شهیدمان خواهیم داشت، اما تا قبل ازاین که آن مراسم عمومی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود دو مراسم را تاکنون داشتیم که اطلاع رسانی‌های خوبی هم در این خصوص انجام شده، یکی شب گذشته مراسم وداع خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و شهدای خانواده شهید دفتر مقام معظم رهبری و خانواده‌های شهدای سپاه حفاظت ولی فقیه امر دیشب در جوار مقتل امام شهیدمان در دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد که یک برنامه بسیار معنوی و باشکوهی بود یادآور همان دیدار‌های صمیمانه رهبر شهیدمان با خانواده‌های معظم شهدا، ملت بزرگ ایران می‌دانند که یکی از ویژگی‌های امام شهیدمان این بود که انس و مجالست زیاد و همیشگی با خانواده‌های شهدا داشتند و بیش از هزار دیدار حضرت آقا امام شهیدمان با خانواده‌های معظم شهدا داشتند این دیدار که افتتاحیه‌ای به نوعی آغاز برنامه‌های بدرقه آقای شهید ایران بود با حضور خانواده‌های معظم شهدا و وداع آنها با پیکر مطهر امام شهیدمان در جوار مقتل ایشان انجام شد امروز صبح برنامه ادای احترام هیئت‌های خارجی بود که در مصلای امام خمینی در شبستان برگزار شد ما دو تا برنامه داشتیم امروز، در عرصه بین الملل که به نوعی متفاوت است با برنامه‌های عمومی؛ یکی صبح حضور شخصیت‌های مختلف فرهنگی، نخبگان، اندیشمندان، چهره‌های علمی، احزاب و گروه‌های سیاسی و چهره‌های جبهه مقاومت؛ که در قالب هیئت‌های مختلف بیش از هزار نفر از هیئت‌های کشور‌های مختلف آمدند و ادای احترام کردند به پیکر مطهر رهبر شهیدمان و شهدای خانواده ایشان، که در ساعت از حدود ساعت ۶ صبح تا ۱۲ صبح به طول انجامید و از برنامه‌های خیلی باشکوهی بود که تصاویر آن از رسانه ملی پخش شد که لازم می‌دانم از همین جا از انعکاس بسیار ارزشمند رسانه ملی در پوشش مراسم تشکر کنم. بخش دوم مراسم ادای احترام مقامات و شخصیت‌های رسمی کشور‌هایی بود که در این مراسم حضور پیدا کردند و تقریبا حدود ۵۰ هیئت خارجی در سطوح مختلف آمدند و ادای احترام کردند به پیکر رهبر شهیدمان. ۸ هیئت در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر شرکت کرده بودند، ۱۲ هیئت د رسطح رئیس مجلس شرکت کردند و مابقی در حد نماینده ویژه، وزیر امور خارجه یا یکی از وزرای کابینه آن کشور شرکت کردند که این برنامه هم نزدیک ۵ ساعت به طول انجامید که جزو برنامه‌های بسیار خوبی بود که انعکاس پیدا کرد. یک نکته مهمی را می‌خواهم اشاره کنم از لحاظ تقارن زمانی، امروز دوازدهم تیرماه در حالی ادای احترام هیئت‌های خارجی به پیکر رهبر شهیدمان انجام شد که سالروز حمله ناجوانمردانه آمریکایی‌ها توسط ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران بود و شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان ما در سال ۱۳۶۷؛ همزمانی این اتفاق با این روز یعنی دوازده تیر با روز ادای احترام شخصیت‌های خارجی در حالی که رهبر شهیدمان به شهادت رسید و امروز ادای احترام شخصیت‌ها را به پیکر مطهرشان داشتیم و تقارن این روز را از این حیث ما به آن نگاه می‌کنیم که درندگی و جنایتکاری در ماهیت رژیم آمریکا ریشه طولانی دارد. از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۲ تیر سال ۱۳۶۷ تا ۹ اسفند سال گذشته همه این‌ها جنایت رژیم آمریکا بود در قبال ملت ایران که ماهیت واقعی حقوق بشر آمریکایی را به خوبی نشان می‌داد و به نظر من تصویر واقعی حقوق بشر آمریکایی همان پیکر‌هایی بود که امروز شخصیت‌های مختلف دنیا ادای احترام کردند از نوه خردسال رهبر انقلاب تا عزیزان ایشان تا ۱۶۸ کودکی که در میناب به صورت ناجوانمردانه توسط دولت جنایتکار آمریکا به شهادت رسیدند و واقعیت آمریکا همان چیزی بود که هیئت‌های خارجی امروز دیدند.

سوال: یکی از ویژگی‌های مراسمی که پیش رو داریم بحث مردمی بودن این مراسم و نقش آفرینی است که مردم دارند. واقعا چقدر این مراسم مردمی است یعنی مردم خودشان به صورت خودجوش دارند مشارکت می‌کنند در برگزاری آن؟

عطارزاده: به نظر من ما اعتقادمان است نه نظر شخصی را بخواهم بگویم. ما در اطلاعیه شماره دو ستاد برگزاری مراسم که از طریق دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب منتشر شد، یک جمله کلیدی در آن داشتیم که این جمله این بود که مردم صاحبان اصلی این شهادت هستند صاحبان اصلی عزای این شهادت هستند این را ما در تمام شئون این مراسم هم لحاظ کردیم و هم به آن باور داریم و آن را سرلوحه کارمان قرار دادیم. همه دستگاه‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی در راس آنها دولت، وزارتخانه‌ها سازمان‌های اجرایی همه تلاش خودشان را دارند می‌کنند و کردند در این مدت که به برگزاری شایسته برنامه کمک کنند. سازمان‌های غیردولتی، مجموعه‌های متصل به دولت به قول معروف نهاد‌های عمومی غیردولتی و امثالهم هم در این فضا دارند کمک می‌کنند که ظرفیت هایشان برای این رویداد بیاید نکته اساسی که در این جا وجود دارد این را مردم عزیزمان توجه کنند درست است ما تجربه برگزاری رویداد‌ها و مراسمات خیلی بزرگ را در کشورمان داریم، اما این رویداد بر اساس پیش بینی‌هایی که انجام می‌شود قابل قیاس با هیچ مراسم و رویداد مشابهی نیست؛ لذا حجم بالای مشارکت مردم و علاقمندی مردم برای حضور در این بدرقه آقای شهید ایران این ضرورت را ایجاب می‌کند که تمهیدات لازم برای برگزاری ایمن برنامه امنیت برنامه، ارائه خدمات مناسب و انعکاس هنرمندانه از حضور باشکوه مردم به بهترین شکل ممکن اتخاذ شود. در کنار تلاش‌هایی که مجموعه دست اندرکاران کشور و برنامه ریزان این امر خطیر با تشکیل ستاد ملی برگزاری مراسم به ریاست معاون اول رئیس جمهور با عضویت دستگاه‌های مختلف اجرایی، نهاد‌های انقلابی و مجموعه‌های غیردولتی دارند انجام می‌دهند، اصلی‌ترین عنصر در برگزاری این مراسم مردم است، چون همه این زحمات و تلاش‌ها و زیرساخت‌ها و خدمات حتما پاسخگوی حجم گسترده میلیونی مشارکت مردم نیست؛ لذا اولین راهبرد و اصلی‌ترین راهبرد دست اندرکاران برگزاری این مراسم این است که نقش ویژه مردم در این رویداد خوب تعریف شود وقتی ما می‌گوییم مردم صاحبان اصلی این عزا هستند صاحبان اصلی عزا هستند برای رهبر شهیدمان لذا خود مردم بعنوان صاحبان عزا بهترین تدارک را برای میزبانی از عزاداران و دلدادگان امام شهیدمان انجام می‌دهند. ما با رصدی که داشتیم و پیگیری‌هایی که داشتیم به خوبی این نقش آفرینی مردم را می‌بینیم. پویش‌هایی مثل هر خانه یک موکب، یا برگزاری هزاران موکبی که در شهر‌های تهران، قم و مشهد با محوریت مردم با محوریت هیئات، با محوریت مساجد و تکایا دارد برگزار می‌شود خودش نشان دهنده این است که مردم همه جوره پای کار آمدند که میزبانان خوبی برای زائران و عزاداران آقای شهیدشان باشند در حوزه پذیرایی در حوزه اسکان، در حوزه ارائه خدمات بهداشتی – درمانی، حتی افرادی که برای برقراری نظم و انضباط اعلام آمادگی کردند که ما حاضریم هر چه در توان داریم را پای کار بیاوریم که می‌توانیم این برنامه را به خوبی برگزار کنیم. همه این اتفاقات وقتی شکل می‌گیرد که بدانیم گستردگی این اتفاق گستردگی فراتر از پیش بینی‌های رایج در کشورمان است لذا مردم بعنوان صاحبان اصلی این عزا همه جوره آمدند پای کار و الحمدالله بر اساس گزارش‌هایی که داریم همین الان در شهر تهران هزاران موکب در مسیر‌هایی که اعلام شده در حال راه اندازی هم اطراف مصلی و هم مسیر‌هایی که بعنوان مسیر تشییع پیش بینی شده و خود مردم دارند تدارک می‌کنند برای استقبال و پذیرایی از مردم، حتما در این مسیر با توجه به گسردگی که وجود دارد و حجم بالای جمعیت مردم هم انتظار ارائه خدمات خیلی ویژه ندارند، اما آن چیزی که دارد انجام میشود مردم پایه بودن اتفاقات است نکته دومی که لازم است در این جا با توجه به نقش مردم بگویم این است که عنصر اولی پشتیبانی مردم، برگزاری این مراسم توسط مردم است نکته دوم این که خود مردم در برپایی مراسم تشییع ایده‌های جذاب مردمی دارند. مثلا بر اساس رصد‌هایی که ما در فضای مجازی داریم می‌کنیم می‌بینیم مردم با توجه به گستردگی این مراسم و پراکندگی آن در خیابان‌های مختلف سطح شهر چه در تهران، چه در قم و چه در مشهد مردم با توجه به گستردگی این مراسم و پراکندگیش در خیابان‌های مختلف سطح شهر، چه در تهران، قم و چه در مشهد، براساس مسیر‌های اصلی و فرعی که انجام شده و جمعیت حتما نمی‌تواند در یک مسیر حضور پیدا کند، برای خودشان مناسک و آدابی را تعریف کردند که بتوانند به صورت مردم پایه و کاملا خودجوش در تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهیدمان نقش داشته باشند و از مشایعت کنندگان پیکر مطهر باشند.

سوال: مناسک و آداب یعنی چی؟

عطارزاده: مردم پویش‌هایی را راه اندازی کردند با علم به این که ما می‌دانیم که اگر در طول این مسیر طولانی چند کیلومتری اگر ماشین حامل پیکر بخواهد حرکت کند، رسیدن جمعیت به ماشین حامل پیکر مقدور نیست، وقتی می‌خواهیم حس حضور در تشییع داشته باشیم، آدابی برای خودشان ترسیم کردند و این‌ها به عنوان ایده‌های خودجوش مردمی رصد می‌کنیم و می‌بینیم، مثلا مردم تعریف کردند که با وضو می‌خواهیم وارد مراسم تشییع شویم، اصلا حضورمان درخیابان خودش حرکت پشت پیکر مطهر رهبر شهیدمان است، نفس حضور در خیابان موضوعیت دارد.

رسیدن به ماشین حامل پیکر با توجه به سختی‌هایی که وجود دارد، امکان پذیرنیست. ما مردم رشیدی داریم، مردم بالغی داریم، مردم فهیمی داریم، مردمی که نزدیک ۱۲۰ روز در میادین، ۱۲۰ شب در میادین، در خیابان‌ها، ایستادند برای لبیک به فرمان رهبر انقلاب و برای حرکت در مسیر امام شهیدشان خودشان برگزارکنندگان اصلی این مراسم هستند، مثلا یکی از چیز‌هایی که خیلی جالب بود در ایده‌های خودجوش مردمی این بود که ما باید حس تشییع داشته باشیم.

مثلا ختم صلوات و ختم صلوات به روح مطهر امام شهیدمان، یا ختم سوره یاسین یا سوره‌های قرآنی که برای آقا ثوابش را اهداء بکنند، یا دریکی از این طرح‌هایی که خود مردم پیشنهاد داده بودند در فضای مجازی این بود که توصیه امام شهیدمان این بود که دعای ۱۴ صحیفه سجادیه را به نیت پیروزی رزمندگان اسلام بخوانیم، این مدل ایده‌ها و سوژه‌ها یعنی نقش آفرینی مردم، این‌ها نافی این نیست که سیستم برگزار کننده مراسم خودش تدارک دیده و دارد مثلا برای برگزاری مراسم تشییع سازوکار خودش را از برپایی ایستگاه و استیج‌های مختلف، اما این میدان داری و نقش مردم در برگزاری برنامه از نکات جالب و جذابی است که همان روایت دلدادگی ملت، امام و امت است.

این امام و امت ریشه طولانی وتاریخی دارند، آقای شهیدما از ویژگی‌های شخصیتی شان این بود که دلداده و عاشق ایران بودند، می‌فرمودند که من همه ملت را دوست دارم و برای آن‌ها دعا می‌کنم.

آقای شهیدما رابطه شان با ملت یک رابطه واقعی بود، اگربخواهیم بگوییم این مردم چرا خودجوش دارند برای آقای شهیدشان عزاداری می‌کنند، برای آقای شهیدشان همه جوره آمدند بایستند که ادای دین بکنند، این ریشه تاریخی نسبت امام و امت است، اگر فرصت بود و می‌شد برخی از ابعاد شخصیت حضرت آقا و نوع نگاه حضرت آقا به مردم را بازگو بکنیم، به نظرم بسیاری از این ایده‌ها و سوژه‌هایی که امروز به عنوان مصداق دلدادگی ملت به امام شهیدمان وجود دارد، چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، مردمی که رهبرشان را می‌شناختند، برای مثال خود رهبر عزیزمان یکی از ویژگی هاش این بود، جمله‌ای را می‌فرمودند که یکی از بهترین لحظات برای من دیدار‌هایی است که من با مردم دارم در حسینیه، سفر‌های استانی حضرت آقا، از ویژگی‌های شان این بود که ارتباط شان با مردم و امت همیشه مستمر بود و این ارتباط هیچ وقت قطع نشد، حتی زمانی که حضرت آیت الله عظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای امام جمعه تهران بود، یا نماینده امام بود در شورای عالی دفاع این نقش و ارتباط مستمر ایشان برقرار بود، ارتباطات مردمی حضرت آقا از همان ابتدای پیروزی انقلاب برقرار بود، به واسطه همین ارتباطات بود که کودتای دشمنان انقلاب در کودتای نوژه کشف شد و مردم آقا را به عنوان ملجا و پناه خودشان برای اطلاع دادن این خیانت برخی از خودفروختگان انتخاب کردند، این نمونه‌ای از ارتباطات مردم بود که راحت به آقا دسترسی داشتند، بیش از هزار دیدار خانواده شهداء نشان دهنده ارتباط مستمر آقا با مردم است.

آقای ما از سال ۱۳۴۷ که یک طلبه ۲۹ ساله بودند، هیچ مسئولیتی نداشتند، خودشان را همیشه دغدغه‌مند حل مشکلات مردم می‌دانستند، اصلا گره گشایی از مردم در نگاه و اندیشه آقا بود.

وقتی در سال ۱۳۴۷ در فردوس خراسان زلزله می‌آید آقا به عنوان یک طلبه جوان ۲۹ ساله پیشگام کمک رسانی به مردم می‌شود.

این کنار مردم بودن مال بعد انقلاب و دوران ریاست جمهوری و رهبری نیست، در سیل قوچان در سال ۵۶ است، در سیل ایرانشهر است، در زلزله طبس است، در بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی هم می‌بینیم که آقا همیشه کنار مردم هستند، در زلزله بم، در زلزله

ورزقان، در سیل خوزستان، در زلزله سر پل ذهاب، در زلزله بم آقا دو بار با لباس مبدل در فاصله کمتر از یک ماه می‌روند به بم سرکشی کنند تا درد و آلام مردم را از نزدیک ببینند، از همان جا دستور می‌دهند که مشکلات مردم حل شود.

درسیل خوزستان در فروردین سال ۱۳۹۸ آقای شهید ما در تعطیلات عید هیئت دولت را فرا می‌خوانند، دستورات اجرایی می‌دهند برای رسیدگی به مشکلات خوزستان.

این آقا همیشه رابطه شان با مردم دلی است، برقرار بوده و اگر امروز دلدادگی ملت ایران به آقای شهیدمان را می‌بینیم، صحنه‌های بی نظیری از عشق و ارادت ملت را می‌بینیم، تاثیر همان ارتباط دو سویه و قلبی بود که بین امام و امت وجود داشت.

مصداق‌های رابطه امام و امت خیلی زیاد و بسیار زیادست و این‌ها در سیره آقای شهیدمان بوده است.

به نظر آن جمله ماندگار آقای شهیدمان در آخرین سخنرانی هاش امروز برای همه ما تعبیر شده است که اگر اتفاقی برای این کشور بیافتد، خدا ملت ایران را مبعوث خواهد کرد و مردم کار خودشان را انجام خواهند داد و مردم کار را تمام می‌کنند.

ملت مبعوث شده ایران ۱۲۰ روز، ۱۲۰ شب در میدان و خیابان حضور دارند تا نقش آفرینی خودشان را بکنند و ملت کار را تمام کردند.

ضلع میدان بود که در کنار ضلع خیابان بود، که در کنار ضلع میدان در کمک رزمندگان آمد و نقش آفرینی جدی کرد برای نبردی که دشمن صهیونیستی – آمریکایی شروع کرده بود علیه ملت ما، همین ملت در تشییع مجاهد شهیدمان خودشان صاحبان اصلی این عزا هستند، معتقدیم که یکی از باشکوه‌ترین و بزرگ‌ترین حرکت‌های مردمی تاریخ جهان به برکت حضور گسترده مردم در قدرشناسی از امام مجاهد شهیدمان از فردا از مصلی تهران شروع خواهد شد، در دو روز وداع ادامه پیدا خواهد کرد، در روز تشییع مردم شریف تهران در روز دوشنبه استمرار پیدا می‌کند، روز سه شنبه با تشییع امام شهیدمان در قم و این بار با یک پدیده عجیب و غریبی مواجه‌ایم و آن حضور پیکر مطهر امام شهیدمان در کربلا و نجف است، آقای شهیدما بعد از ۶۹ سال دوباره به زیارت عتبات می‌رود.

آخرین حضور رهبر شهیدمان سال ۱۳۳۶ است، بار دومی که حضرت آقا می‌خواستند مشرف شوند، سال ۱۳۴۷ است، که ساواک ایشان را ممنوع الخروج می‌کند.

از ۱۳۳۶ تا ۹ اسفند ۱۴۰۴ آقای ما موفق نشدند به کربلا، به نجف و عتبات مشرف شوند، این علاقه، این دلدادگی، این تمایل مردم، عشایر، قبایل، نخبگان، چهره‌های سیاسی، اقشار مختلف مردم عراق بود که پیگیری‌های مستمری کردند از دولت جمهوری اسلامی، از بیت شریف حضرت آقا درخواست کردند که عراق و نجف و کربلا و عتبات و مردم عراق میزبان پیکر مطهر باشند.

در روز چهارشنبه هفته آینده حضرت آقا برنامه تشییع پیکرشان در نجف و کربلا برگزار خواهد شد و به عنایت پروردگار در نجف اشرف و در حرف امیرالمومنین (ع) هم پیکر ایشان طواف خواهد شد و هم نماز خوانده خواهد شد، در کربلا، در حرم امام حسین (ع)، در حرم حضرت اباالفضل عباس ان شاءالله طواف و اگر فرصت زمانی باشد، نماز را هم در حرم مطهر امام حسین (ع) خواهیم داشت و پایان این بدرقه آقای شهید ایران، حضور پیکر مطهر در مشهد مقدس خواهد بود و تشییع باشکوه مردم مشهد، آقا اولین مدال افتخارشان در جمهوری اسلامی قبل از هر مسئولیتی، رئیس خدام حضرت رضا (ع) بودند.

اولین مسئولیت حضرت آقا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان رئیس خدام آستان قدس رضوی بود و خادم الرضا، رهبر شهیدمان، دلداده امام رئوف مان، روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه با تشییع مردم عزیز خراسان و شهر مشهد در حرم مطهر حضرت رضا (ع) نماز برقرار خواهد شد و پیکر مطهرشان در صحن و در حرم حضرت رضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد، شب شهادت امام سجاد (ع) که جد حضرت آقا محسوب می‌شوند، ان شاءالله آن بدرقه تاریخی مردم با حضور مردم در مشهد به پایان می‌رسد.

سوال: نجف و کربلا استقبال پرشکوهی برگزار می‌شود؟

عطارزاده: اخبار را چقدر ملت بزرگ ایران پیگیری کردند، دولت عراق ستادی را به ریاست نخست وزیر تشکیل دادند و آقای نخست وزیر عراق رئیس دفترشان به عنوان متولی برگزاری این مراسم تعیین کردند، در عالی‌ترین سطح ستاد برگزاری مراسم در عراق شکل گرفته است.

مردم جنوب عراق به ویژه مردم بصره علاوه بر این که در نجف و کربلا شنیده بودند تشییع دارد برگزار می‌شود مصرانه از مسئولین جمهوری اسلامی درخواست کردند که در آن جا بتوانند استقبالی از پیکر مطهر داشته باشند که متاسفانه به دلیل شرایط زمانی امکان پذیر نیست، غیر از عراقی‌ها، دلدادگان حضرت آقا در پاکستان، واقعا مردم و شیعیان پاکستان بسیار تمایل داشتند که حضور پیدا کنند در ایران، حتی درخواست‌هایی داشتند که پیکر مطهر به پاکستان برود و در آن جا تشییع شودو پیش بینی تشییع چند میلیونی در پاکستان می‌شد، شیعیان هند، در کارگیر هند، در کشمیر، عزاداری‌های باشکوه و گسترده‌ای که انجام شد در اقصی نقاط دنیا، به ویژه در کشور‌های پاکستان، هند، افغانستان، ترکیه و عراق نشان دهنده این است که حضرت آقا به عنوان ولی امر مسلمین جهان، به عنوان رهبر آزادگان جهان، به عنوان رهبری که تمام هیمنه غرب و ابهت پوشالی غرب را به چالش کشید، علاقه‌مندان گسترده و زیادی در اقصی نقاط دنیا دارد و ان شاءالله بدرقه آقای شهید ایران از فردا در مصلی تهران با وداع مردم عزیز تهران آغاز می‌شود.